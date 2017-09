Da kann sich so manches Fußballteam eine dicke Scheibe abschneiden: Die Dallas Cowboys haben ihren Titel als wertvollste Mannschaft in der US-amerikanischen Football-Liga NFL auch im elften Jahr in Folge erfolgreich verteidigt.

United führt im Fußball

New York. Laut dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes, das am Montag (Ortszeit) seine alljährliche Liste der wertvollsten NFL-Mannschaften veröffentlichte, hat das Team aus Texas aktuell einen Wert von 4,8 Milliarden Dollar (4 Mrd Euro). Damit sind die Cowboys nicht nur die wertvollste Mannschaft in der NFL, sondern die wertvollste Sportmannschaft weltweit.Zum Vergleich: Im internationalen Fußball wird Manchester United als teuerster Verein eingestuft. Das Beratungsunternehmen KPMG taxierte den Wert des englischen Traditionsklubs anhand einer Untersuchung für die Saison 2015/16 auf 3 Milliarden Euro. Es folgen Real Madrid (2,9), FC Barcelona (2,7) und der FC Bayern München (2,4).Im Gegensatz zum Vorjahr ist der Wert der Dallas Cowboys um 14 Prozent angestiegen. Auch wenn der letzte Super-Bowl-Sieg der Texaner bereits mehr als 20 Jahre zurückliegt, wirtschaftlich hat die Durststrecke dem Team nicht geschadet. Dallas konnte bei einem Umsatz von 840 Millionen Dollar einen operativen Gewinn von 350 Millionen Dollar erzielen. Cowboys-Besitzer Jerry Jones, der die Mannschaft 1989 für 150 Millionen Dollar erwarb, hat selbst ein Privatvermögen von 5,9 Milliarden Dollar.Auf dem zweiten Platz rangiert mit den New England Patriots der amtierende NFL-Champion. Die Mannschaft aus dem Großraum Boston konnte ihren Wert um neun Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar erhöhen. Die New York Giants (3,3 Milliarden Dollar), Washington Redskins (3,1 Milliarden Dollar) und San Francisco 49ers (3,05 Milliarden Dollar) folgen auf den weiteren Plätzen.Der durchschnittliche Wert einer NFL-Mannschaft im Jahr 2017 beträgt 2,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Als Grund für den Anstieg nannte Forbes die milliardenschweren Fernsehverträge der Liga, sowie einen für Mannschaftsbesitzer vorteilhaften Arbeitsvertrag mit der Spieler-Gewerkschaft. Mit einem Wert von 1,6 Milliarden Dollar belegen die Buffalo Bills den 32. und letzten Platz auf der Liste.