Vielleicht gleich zu den Fakten: In einer Quali-Gruppe mit Spanien kann man schon mal Zweiter werden. Und bei Ausscheidungsspielen ist Schweden sicher kein Traumlos. Die Skandinavier sind äußerst diszipliniert, haben einen Emil Forsberg und in der Gruppenphase schon die Holländer auf dem Gewissen.Dennoch: Eine WM ohne Italien - das ist unvorstellbar. Erstmals seit 1958 fehlt die große Fußballnation. Weltmeisterschaften waren auch immer geprägt von Kickern der Azzurri. Gianni Rivera war einer davon in den 1960er Jahren. Dino Zoff stand - wie zuletzt Gianluigi Buffon - eine Ewigkeit im Tor. Paolo Rossi war WM-Torschützenkönig 1982, als die Südeuropäer verdient gegen Deutschland den Titel holten. Noch gut in Erinnerung ist das wehende Haar von Andrea Pirlo, der die Italiener 2006 zum Titel führte. Danach haben sie jenseits des Brenners auch ein bisschen in der Ausbildung geschludert. Es gab immer wieder Talente, aber nicht in der Fülle, wie sie etwa die Franzosen oder derzeit auch die Deutschen fabrizieren. Zudem hat die Liga, die Serie A, nicht mehr die Klasse früherer Tage. Die Italiener verteidigen zwar auch immer noch sensationell gut, doch starke Angreifer sind rar.Die Azzurri dürfen sich jetzt den Hohn mit den Holländern teilen. Doch Häme ist nicht angebracht. Es werden in Zukunft noch einige Große stolpern. Deutschland musste auch schon zweimal richtig zittern: 1989 rettete uns Thomas Häßler gegen Wales, 2001 Michael Ballack gegen die Ukraine. Also, bei all dem Italien-Shitstorm, jetzt einfach den Ball flach halten ...josef.maier@oberpfalzmedien.de