Von Josef Maier

Am Mittwoch gingen in Leipzig Weltmeisterschaften zu Ende - im Fechten. Eine mickrige Bronzemedaille fiel für Deutschland ab. Für die einstige europäische Fechter-Hochburg. Mit dem Säbel, Degen oder Florett machte uns früher kaum jemand etwas vor, die Gegner wurden von der Planche gefegt. Die Athleten sorgten für Medaillensegen bei Großereignissen. Tauberbischofsheim war jedem Sportfan ein Begriff. Alexander Pusch, Matthias Behr oder Anja Fichtel auch. Als die Blondine 1988 in Seoul mit dem Florett um Gold focht, saß die halbe Nation vorm Fernseher. Und heute? Fechten ist meist nur noch eine Randnotiz wert, in den Sportsendungen kaum präsent. Aber eine Sportart lebt nun einmal auch von Erfolgen und von Idolen.Auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit ist auch das deutsche Schwimmen. Derzeit läuft die WM in Budapest - TV-mäßig in Spartensendern. Es gibt ja auch aus deutscher Sicht kaum etwas zu bestaunen. Das Abschneiden des Landes, für das einst Michael Groß und Franziska van Almsick schwammen, ist trotz der guten Hentke- und Heintz-Auftritte zuletzt sehr schwach. Bilanz bis Mittwoch: null Medaillen. Bundestrainer Henning Lambertz redet seit Jahren viel von Konzepten, heraus kommt - nicht viel.Schuld sind meist die anderen: Der Niedergang der olympischen Kernsportarten hänge mit der Omnipräsenz des Fußballs zusammen. Der schöpfe alles Geld ab, die Aufmerksamkeit der Medien sowieso, heißt es oft. Aber wie ist dann zu erklären, dass Frankreich und Italien beim Fechten weiter superstark sind? Und wie kommt es, dass beide Länder und auch die Briten beim Schwimmen ordentlich Medaillen sammeln?Liebe Sportfunktionäre in Deutschland, da läuft sicherlich auch noch etwas anderes gewaltig schief!josef.maier@oberpfalzmedien.deFußballGoretzka muss pausierenMittersill. (dpa) Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Schalke 04 hat sich am Mittwoch im Trainingslager einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Der Mittelfeldspieler erlitt die Verletzung am Vormittag im ersten Mannschaftstraining in Mittersill. Die medizinische Untersuchung ergab aber nur einen leichten Faserriss. Damit muss Goretzka etwa eine Woche pausieren. Der 22-Jährige wird im Trainingslager bleiben und vor Ort von der medizinischen Abteilung behandelt.