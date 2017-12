London. Trotz eines spektakulären Offensiv-Spektakels haben der FC Arsenal und der FC Liverpool in der englischen Premier League wertvolle Punkte eingebüßt. Nach dem 3:3 am Freitagabend in London liegt Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp auf Rang vier nun sechs Punkte hinter dem Tabellen-Zweiten Manchester United und drei hinter dem drittplatzierten FC Chelsea. Arsenal folgt trotz eines Treffers von Weltmeister Mesut Özil einen Zähler hinter Liverpool vorerst auf Rang fünf. Schon weit enteilt ist Spitzenreiter Manchester City, das elf Punkte Vorsprung auf Stadtrivale United hat.

Liverpool hätte zur Halbzeit deutlich höher als 1:0 durch den Kopfballtreffer von Philippe Coutinho (26.) führen können. Mohamed Salah erhöhte dann nach der Pause, der eingewechselte Nationalspieler Shkodran Mustafi fälschte den Schuss noch ab (52.). Völlig unerwartet drehte Arsenal die Partie postwendend binnen weniger als fünf Minuten: Alexis Sanchez (53.) und Ex-Bundesligaprofi Granit Xhaka (56.) mit einem haltbaren Schuss aus 25 Metern glichen zunächst aus. Özil (58.) mit einem Lupfer nach Hackenablage von Alexandre Lacazette stellte die Partie endgültig auf den Kopf. Weil Arsenals Torwart-Routinier Petr Cech aber bei einem Schuss von Roberto Firmino patzte (70.), schaffte Liverpool mit Nationalspieler Emre Can noch den Ausgleich.