Er wehrt sich nach Kräften, humpelt aber zwischendurch über den Platz: Rafael Nadal muss im Viertelfinale der Australian Open aufgeben. Es ist die Schlusspointe an einem Tag der Überraschungen.

Es ist schwer für mich, das zu akzeptieren. Der verletzte Rafael Nadal

Melbourne. Mit schmerzverzerrtem Gesicht schlich Rafael Nadal erst zum Schiedsrichter und gab ihm die Hand, ehe er seinem Kontrahenten Marin Cilic zum Halbfinal-Einzug bei den Australian Open gratulierte. Für den Weltranglisten-Ersten und Vorjahresfinalisten endete das erste Grand-Slam-Turnier nach seiner Verletzungspause und seinem Rückzieher bei der ATP-WM mit einem erneuten Rückschlag."Es ist ein schwerer Moment und eine verpasste Chance. Es ist schwer für mich, das zu akzeptieren", sagte Nadal. Beim Stand von 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2 aus seiner Sicht gab der 16-malige Grand-Slam-Turniersieger am Dienstagabend (Ortszeit) im Viertelfinale gegen den US-Open-Champion von 2014 wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel auf. Über Art und Schwere der Blessur wollte der sichtlich frustrierte Nadal nicht spekulieren und kündigte stattdessen für Mittwoch weitere Untersuchungen an.Im dritten Satz habe er den Muskel bereits gespürt, im vierten sei es dann nach einem Stoppball heftiger geworden. "Ich habe nicht sofort gemerkt, wie schlimm es war", schilderte Nadal die Momente auf dem Platz. Beim Stand von 1:4 im vierten Satz ließ er sich behandeln, griff sich an den rechten Oberschenkel und schüttelte den Kopf.Einen Tag nach dem Achtelfinal-Scheitern des sechsmaligen Melbourne-Champions Novak Djokovic schied damit der nächste ganz große Name frühzeitig aus. Um einen Platz im Endspiel kämpfen stattdessen am Donnerstag Cilic und der Brite Kyle Edmund.Und damit setzte der Spanier Nadal die unfreiwillige Pointe unter einen Tag voller Überraschungen: Die Belgierin Elise Mertens und der Brite Kyle Edmund erreichten ihre ersten Grand-Slam-Halbfinals, Jan-Lennard Struff zog mit dem Japaner Ben McLachlan ins Doppel-Halbfinale ein. Eigentlich wollte der 27 Jahre alte Sauerländer Struff nach seinem Zweitrunden-Aus im Einzel gegen Roger Federer bereits mit der ersten Abordnung des deutschen Davis-Cup-Teams an die Gold Coast reisen zur Vorbereitung auf das Auswärtsspiel gegen Gastgeber Australien Anfang Februar. Doch Struff und McLachlan, die vorher noch nie Doppel zusammen gespielt hatten und sich auch nur flüchtig kannten, warfen das an Nummer eins gesetzte polnisch-brasilianische Duo Lukasz Kubot/Marcelo Melo mit 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5) aus dem Turnier und kämpfen um den Final-Einzug.