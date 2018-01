Leverkusen. Immer wieder Bailey. Der Jamaikaner ist der Mann für die besonderen Momente bei Bayer Leverkusen. Wieder traf der pfeilschnelle Stürmer am Sonntag zum 1:0 für sein Team und führte den Tabellenzweiten damit zum 2:0-Erfolg über den FSV Mainz 05. "Er ist Gold wert für uns, weil er einen guten Lauf hat", befand Bayer Offensivspieler Julian Brandt. Bailey selbst, der seinen achten Saisontreffer erzielte, zeigte sein breitestes Grinsen und sagte: "Das war ein schönes Tor. Das ist großartig für mich".

Mit dem souveränen Erfolg haben die Leverkusener auch den Fluch des Tabellenzweiten der vergangenen Wochen vertrieben. Wer hinter den Bayern stand, konnte sein Spiel seit zehn Spieltagen nicht gewinnen. "Das war eine Situation, die die Mannschaft gut bewältigt hat. Dafür gibt es ein kleines Lob", sagte Trainer Heiko Herrlich. "Jetzt wollen wir den zweiten Platz so lange wie möglich verteidigen", meinte Brandt.Vor 25 471 Zuschauern in der BayArena benötigten die Gastgeber aber länger als eine Halbzeit zum Führungstreffer durch den Jamaikaner, der von der rechten Seite nach innen zog und traf. Zuvor hatte er mit Brandt die Seiten gewechselt um genau in diese Schussposition zu kommen. "Das machen die Beiden unter sich aus und haben es gut selbstständig entschieden", sagte Herrlich. Den zweiten Treffer erzielte Wendell per Foulelfmeter (68.), nachdem der frühere Leverkusener Giulio Donati Lucas Aalrio im Strafraum gehalten hatte.