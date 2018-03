Braunschweig. Das finanzielle Engagement von NBA-Star Dennis Schröder bei seinem früheren Basketball-Team in Braunschweig ist beschlossene Sache. Schröder steige zur neuen Saison 2018/19 als Gesellschafter bei der Basketball Löwen Braunschweig GmbH ein, teilte der Bundesligist am Montag mit. Durch die Unterstützung des 24-Jährigen sei die Erfüllung der Lizenzauflagen für die kommende Saison gewährleistet. "Es ist für mich eine Herzensangelegenheit", wurde Schröder in der Mitteilung zitiert. Der Nationalspieler war vor seinem Wechsel in die NBA von 2011 bis 2013 für die Niedersachsen aktiv. Schröder wird mit über 70 Prozent der Anteile Hauptgesellschafter der Basketball Löwen. Das Engagement umfasst einen sechsstelligen Betrag.