Singapur. Dieser Sieg tat Doppeltorschütze Thomas Müller und dem gesamten FC Bayern vor dem Endspurt der komplizierten Asien-Reise richtig gut. Angeführt vom langsam wieder treffsicheren Kapitän feierte der deutsche Rekordmeister drei Tage nach dem 0:4-Flop gegen den AC Mailand beim 3:2 in Singapur gegen den FC Chelsea den ersten Sieg während seiner Werbetour in Fernost.

Jetzt ist wieder alles super. Die Meisterschaft ist sicher - und ob wir Champions-League-Sieger werden, das ist auch so gut wie sicher. Thomas Müller

"Jetzt haben wir es wieder gerade gebogen", sagte Müller zufrieden. Im Untergeschoss des Nationalstadions reagierte er aber am Dienstag auch mit Sarkasmus auf die öffentliche Aufregung nach dem heftigen Ausrutscher zuvor gegen Milan. "Jetzt ist wieder alles super. Die Meisterschaft ist sicher - und ob wir Champions-League-Sieger werden, das ist auch so gut wie sicher", sagte Müller."Es ist die Vorbereitung. Die Spiele in dieser Phase sollte man nicht überbewerten", betonte auch Carlo Ancelotti. Der Bayern-Coach lobte aber auch die gute Leistung: "Wir haben viel Energie aufgewendet." Vor 48 522 Zuschauern erzielten Rafinha (6.) und Müller (12./27.) die Tore für die Bayern, die auf dem katastrophalen Rasen viele gute Offensivaktionen hatten. "Vor allem die erste Halbzeit hat sehr gut ausgeschaut", sagte Müller. Für Chelsea verkürzten Marcos Alonso (45.+3) und Michy Batshuayi (85.). Ancelotti wechselte nach der Pause etliche Nachwuchskräfte für einige seiner Topspieler ein.Der bärenstarke Antreiber Franck Ribéry entfachte viel Druck über die linke Seite und legte unter anderem Müller nach einem tollen Solo mit einem wunderbaren Heber das 2:0 auf. Die weiteren Münchner Tore fielen nach Distanzschüssen von Rafinha und Müller.James Rodríguez muss dagegen weiter auf sein erstes Tor im Bayern-Trikot warten. Der von Real Madrid ausgeliehene Kolumbianer hatte fünf klare Torchancen, konnte diese aber nicht nutzen. James schoss und köpfte aus besten Positionen am Tor vorbei. Darüber hinaus scheiterte er einmal am gut reagierenden Torwart Thibaut Courtois. Vor der Rückreise nach München treffen die Bayern am Donnerstag beim International Champions Cup auf Inter Mailand.