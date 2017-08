Wien. Die besten deutschen Beachvolleyball-Damen sind bei der Weltmeisterschaft in Wien weiter nicht aufzuhalten. Mit ihren jeweils vierten Erfolgen zogen die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Walkenhorst (Hamburg/Bild) sowie die Weltranglisten-Zweiten Chantal Laboureur und Julia Sude (Friedrichshafen/Stuttgart) am Mittwoch ins Achtelfinale ein. Ludwig/Walkenhorst kamen zu einem am Ende ungefährdeten 2:0 (21:19, 21:14) gegen das chinesische Duo Yue/Wang. Nächster Gegner sind am Donnerstag die US-Amerikanerinnen Hughes/Claes. Auch Laboureur/Sude hatten beim 2:0 (21:14, 21:12) im nationalen Duell gegen Nadja Glenzke und Julia Großner wenig Mühe. Das schwäbische Duo muss im Achtelfinale gegen das finnische Team Lehtonen/Lahti ran. Für Karla Borger und Margareta Kozuch ist die WM beendet. Das Duo unterlag dem kanadischen Team Heather Bansley und Brandie Wilkerson mit 0:2 (16:21, 19:21). Auch Markus Böckermann und Lars Flüggen sind ausgeschieden. Im Playoff-Spiel der Gruppendritten unterlag das Nationalteam aus Hamburg den Italienern Alex Ranghieri und Adrian Carambula mit 1:2 (10:21, 21:18, 8:15). Bild: Georg Hochmuth/dpa