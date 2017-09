Hamburg. Die nationale Beachvolley-Serie ist für die kommenden zwei Jahre gesichert. Der Deutsche Volleyball-Verband präsentierte am Donnerstag in Hamburg einen neuen Hauptsponsor (Techniker-Krankenkasse) und einen neuen Medienpartner (7Sports der ProSiebenSat.1-Gruppe).

DVV-Präsident Thomas Krohne sprach von einem "sensationellen Tag" für den Verband. 7Sports ersetzt den Pay-TV-Sender Sky. "Es ist an der Zeit gewesen, dass wir einen Free-TV-Sender finden", sagte Krohne. Der neue TV-Partner plant, ab 2018 ausgewählte Finalspiele im Free-TV auf ProSieben Maxx zu zeigen. Die Center-Court-Spiele aller Turniere sollen im Internet bei ran.de und Sportdeutschland.TV ausgestrahlt werden. Die acht Austragungsorte in den kommenden zwei Spielzeiten sind offen. Lediglich Timmendorfer Strand an der Ostsee steht als traditioneller Gastgeber der Meisterschafts-Finalrunde bis 2020 fest.