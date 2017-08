Wien. Mit dem Eisbeutel im Nacken jubelten Chantal Laboureur und Julia Sude auf dem heißen Centercourt über ihren Viertelfinal-Einzug. Und auch die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst trotzten am Donnerstag bei der Beachvolleyball-WM in Wien erneut den schwierigen Bedingungen. Beide Topteams aus Deutschland sind nur noch ein Spiel vom Medaillenkampf entfernt.

"Wir steigen uns von Spiel zu Spiel", sagte Rio-Siegerin Walkenhorst nach dem souveränen 2:0 (21:16, 21:16) im Achtelfinale gegen die US-Amerikanerinnen Sara Hughes und Kelly Claes. Die Blockerin biss sich trotz anhaltender Schulterprobleme durch. Trainer Jürgen Wagner sieht sein Team nach schwierigen Wochen gefestigt: "Der Ist-Zustand ist deutlich über dem, was ich erwartet habe."Die Weltranglisten-Zweiten Laboureur/Sude ließen bei extremem Sommerwetter Riikka Lehtonen und Taru Lahti-Liukkonen aus Finnland keine Chance. Das 2:0 (21:17, 21:19) war für das schwäbische Duo bei Temperaturen von mehr als 50 Grad in der Sonne der fünfte Sieg ohne Satzverlust. "Die Hitze ist nicht das Problem. Aber der Sand wird im Laufe des Spiels immer heißer", sagte Sude (29) mit einem Lächeln.Um den Einzug ins Halbfinale treffen Laboureur/Sude am Freitag (13.00 Uhr) auf die Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Human-Paredes. Ludwig/Walkenhost spielen gegen das US-Team Summer Ross und Brooke Sweat (12.00 Uhr).