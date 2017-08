Das WM-Gold fühlt sich anders an, vielleicht noch wertvoller als der Olympia-Triumph von Rio. Die Golden Beach-Girls Ludwig/Walkenhorst trotzen allen Widrigkeiten. Sie haben jetzt alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Wien. Ein kollektives Bad im Pool und eine ausgelassene Sause wie vor einem Jahr an der Copacabana gab es dieses Mal bei der Siegerparty von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst nicht. Die besten Beachvolleyball-Spielerinnen der Welt feierten ihren ganz speziellen WM-Sieg von Wien in der Nacht zum Sonntag eher ruhig in einem kleinen Weinlokal außerhalb der Stadt. Vor allem Stolz war spürbar im "Distl" in Perchtoldsdorf. "Es war ein komplett anderes Turnier als beim Olympiasieg in Rio", sagte Walkenhorst, die wie ihre Partnerin den Sport-Bikini gegen ein schickes Sommerkleid getauscht hatte."Was wir die letzten zehn Tage gemacht haben, kann man nicht glauben", betonte Ludwig. Mit dem 2:1 (19:21, 21:13, 15:9) in einem hochklassigen WM-Endspiel gegen die starken US-Amerikanerinnen April Ross und Lauren Fendrick sind Ludwig/Walkenhorst endgültig zu den Beachköniginnen Nummer eins aufgestiegen. Drei gemeinsame deutsche Meisterschaften, zwei EM-Erfolge, Sieg beim Worldtour-Finale, der Olympia-Triumph und nun als erstes deutsches Damenteam Weltmeister - das hat vor ihnen niemand geschafft. 60 000 Dollar Prämie und die sechste deutsche WM-Medaille im Sand sind die Belohnung. "Sie würde nie abbrechen, auch wenn ihr Arm abfallen würde", sagte Ludwig über ihre Partnerin. Walkenhorst ergänzte: "Wir mussten sehr viel mit dem Kopf machen."Bei den Männern verpassten die Gastgeber eine Sensation. Neuer Weltmeister ist wieder Brasilien. Die Österreicher Clemens Doppler und Alexander Horst unterlagen am Sonntag vor 10 000 euphorisierten Zuschauern gegen das brasilianische Duo Evandro und Andre Loyola mit 0:2 (21:23, 20:22).