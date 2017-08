Wien. Nach dem Olympia-Märchen an der Copacabana schreiben Laura Ludwig und Kira Walkenhorst an einer neuen Erfolgsgeschichte. Der Titel: Vom Krankenstand direkt ins WM-Finale. Seit 2013 wühlen und pritschen die gebürtige Berlinerin Ludwig und die aus Essen stammende Walkenhorst gemeinsam im Sand, sammelten in der Zeit drei nationale Titel, zwei Europameister-Erfolge, neun Turniersiege auf der Welttour und den Triumph in Rio den Janeiro 2016 ein. Jetzt hat Deutschlands Beachvolleyballteam Nummer eins auch seine erste WM-Medaille sicher.

Am Freitag bezwangen Ludwig (31) und Walkenhorst (27) auf der weiter glutheißen Wiener Donauinsel im Halbfinale die Weltranglisten-Ersten Larissa und Talita mit 2:0 (21:19, 21:16) und wiederholten damit ihren Semifinalsieg aus dem olympischen Turnier im Vorjahr gegen das brasilianische Spitzenteam. Zuvor hatten sie die US-Amerikanerinnen Summer Ross und Brooke Sweat klar mit 2:0 (21:15, 21:15) besiegt. Das Finale gegen die US-Amerikanerinnen April Ross und Lauren Fendrick wird am Samstag (14.30 Uhr) ausgespielt."Es macht einfach Spaß, weil wir endlich nach den Verletzungen wieder unser bestes Beachvolleyball zeigen konnten", sagte Ludwig. Erst musste Walkenhorst auf die Genesung der Partnerin warten, in Wien glich Ludwig einigen Nachholbedarf von Walkenhorst aus. "Ich werde immer mehr ein Laura-Ludwig-Fan", bemerkte die Blockerin.Chantal Laboureur und Julia Sude aus Stuttgart und Friedrichshafen beendeten die WM auf Rang fünf. Die Weltranglisten-Zweiten erwischten im Viertelfinale gegen die als WM-Mitfavoriten gehandelten Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes einen schlechten Tag und verloren mit 0:2 (15:21, 16:21).