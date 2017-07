Wien. Bei Gold-Trainer Jürgen Wagner steigt die Zuversicht, denn der WM-Crashkurs bei seinen Schützlingen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst läuft in Wien genau nach seinem Plan. Bei Temperaturen von über 40 Grad in der Sonne wehrten die in diesem Jahr lange gehandicapten Olympiasiegerinnen am Montag auf der Wiener Donauinsel die erste intensive Attacke aus den eigenen Reihen ab. Deutschlands beste Beachvolleyballerinnen gewannen das verbandsinterne Gruppenfinale gegen das neu zusammengestellte Duo Karla Borger und Margareta Kozuch aus Haltern mit 2:0 (21:19, 21:18) und sicherten sich damit Platz eins in der WM-Vorrunde.