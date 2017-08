Wien. Julia Sude (Friedrichshafen) und ihre Stuttgarter Partnerin Chantal Laboureur spielen sich bei der Beachvolleyball-WM in Wien immer mehr in eine Favoritenrolle. Am Dienstag gewannen die Weltranglisten-Zweiten ihr drittes Vorrundenspiel gegen das spanische Team Elsa/Amaranta mit 2:0 (21:17, 21:16). "Ziel ist es jetzt, mit dem Team ins Finale zu kommen und Gold zu gewinnen", erklärte Trainer Ricardo "Vento" Brunale de Andrade. Der Brasilianer betreut seit diesem Jahr das derzeitige deutsche Duo Nummer eins.

Neben Sude/Labureur hat das deutsche Frauen-Beachvolleyball noch drei weitere Eisen im Feuer. Auch die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig/Kira Walkenhorst, Karla Borger/Margareta Kozuch und Nadja Glenzke/Julia Großner schafften den Einzug in die K.-o.-Runde am Mittwoch. Das einzige deutsche WM-Männerteam, Markus Böckermann und Lars Flüggen, verhinderte mit einem 2:0 gegen Golindano/Charly aus Venezuela das vorzeitige Aus. Die Deutschen können über die Zusatzrunde der Gruppendritten noch die Quali für die K.-o.-Runde schaffen.