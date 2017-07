Frechen. Mit einem erfahrenen Team um sechs Paralympics-Sieger, darunter Daniel Scheil vom BVS Weiden, tritt der Deutsche Behindertensportverband (DBS) bei der Para-Leichtathletik-WM in London (14. bis 23. Juli) an. Allerdings fehlen Top-Star Heinrich Popow und die drei weiblichen Goldmedaillengewinner von Rio. Nach dem Schock des tödlichen Trainingsunfalls von Kugelstoßer Abdullah Hayayei aus den Vereinigten Arabischen Emiraten versuchen sich die Athleten mühsam auf den Sport zu konzentrieren.

Beim Vorspiel auf die WM der Nichtbehinderten vom 5. bis 13. August ebenfalls im Olympiastadion von 2012 fehlt der zweimalige Paralympics-Champion Popow wegen einer bei der RTL-Show "Let's Dance" erlittenen Stumpf-Entzündung. Der 33-Jährige verschiebt deshalb eigens sein geplantes Karriere-Ende auf die EM 2018 in Berlin. Insgesamt nominierte der DBS 22 Athleten.Bei den Frauen kann der Verband gar keine Siegerin der Spiele von Rio in die Wettkämpfe schicken. Franziska Liebhardt (Kugel) beendete wie die insgesamt neunmalige Paralympics-Siegerin Marianne Buggenhagen nach den Spielen 2016 ihre Karriere. Vanessa Low (Weitsprung) wechselte zum australischen Verband, ist in London wegen eines Ermüdungsbruchs im Rücken aber ohnehin nicht am Start. Birgit Kober (Kugelstoßen) fehlt aus gesundheitlichen Gründen.Dafür greifen bei den Männern die Rio-Champions Markus Rehm (Weitsprung und Staffel), Sebastian Dietz, Daniel Scheil, Niko Kappel (alle Kugel) sowie David Behre und Johannes Floors (beide Staffel) nach weiteren Titeln und Medaillen.