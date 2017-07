London. Paralympics-Sieger Daniel Scheil hat bei der Leichtathletik-WM in London die Silbermedaille gewonnen. Mit 10,36 Metern in der sitzenden Klasse im Kugelstoßen musste sich der für den BVS Weiden startende 44-Jährige aus Chemnitz nur dem Algerier Kamel Kardjena geschlagen geben (10,43). Der zweite Platz ist Scheils größter Erfolg bei Weltmeisterschaften. Bei seinem Debüt 2015 hatte er Bronze gewonnen.

"Ich habe heute Gold verloren", sagte Scheil selbstkritisch: "Ich war einfach zu schlecht, ich kann es besser und das werde ich bald wieder zeigen." Unmittelbar vor den Spielen hatte er einen Schock verkraften müssen. Sein langjähriger Konkurrent und Freund Abdullah Hayayei aus den Vereinigten Arabischen Emiraten war am Dienstag bei einem Trainingsunfall in der britischen Hauptstadt ums Leben gekommen. "Er war in Gedanken dabei", sagte Scheil. Für den Deutschen Behindertensportverband war es die zweite Medaille in London. Am Samstag hatte Lindy Ave (Greifswald) über 200 Meter ebenfalls Silber gewonnen.Den Deutschen Behindertensportverband erreichte am Sonntag eine schlechte Nachricht: Staffel-Paralympicssieger David Behre muss aus Verletzungsgründen kurzfristig auf seine WM-Teilnahme verzichten. Der Ausfall des 30 Jahre alten Prothesensprinters hat weitreichende Auswirkungen: In bis zu fünf Wettbewerben wurden die Medaillenchancen drastisch geschmälert.