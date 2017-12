Biathletin Herrmann hat sich in Abwesenheit von Superstar Dahlmeier in Östersund in die Weltspitze katapultiert. Die Sächsin bleibt ehrgeizig - und warnt die Konkurrenz.

Östersund. Denise Herrmann hatte sich mit ihrem überraschenden Doppelsieg gerade in die Biathlon-Weltspitze katapultiert, doch den Vergleich mit Überfliegerin Laura Dahlmeier scheute die ehemalige Langläuferin noch. "Da fehlt mir noch sehr, sehr viel. Sie ist die perfekte Biathletin unserer Zeit", sagte Herrmann nach ihrem zweiten Triumph in nur drei Tagen beim Weltcup in Östersund. Gut zwei Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Pyeongchang haben die deutschen Skijägerinnen nun sogar zwei Siegläuferinnen in ihren Reihen. Herrmann meinte: "Das ist für Biathlon-Deutschland super."Am Freitag hatte die 28-Jährige in Schweden im Sprint nur 19 Monate nach dem Wechsel der Disziplin den ersten Weltcupsieg gefeiert - Nummer zwei legte sie am Sonntag in der Verfolgung in beeindruckender Manier nach.Völlig abgeklärt kompensierte sie zwei Schießfehler und siegte mit fast einer halben Minute Vorsprung vor der Französin Justine Braisaz. Herrmann ist nun Zweite im Gesamtweltcup mit vier Zählern hinter Braisaz. Zudem startet sie in der nächsten Woche in Hochfilzen in Sprint und Verfolgung im Roten Trikot. Eine Warnung schickte sie gleich an die Konkurrenz: "Ich will das hohe Niveau halten."Erik Lesser sicherte dem DSV-Team mit Rang drei im Sprint das Top-Ergebnis der Männer, in der Verfolgung wurde der Thüringer beim ersten Saison-Sieg des Franzosen Martin Fourcade als bester Deutscher Zehnter.Am vergangenen Wochenende hatte es zum Auftakt für die Mixedstaffeln schon zwei Podestplätze gegeben. Außerdem sicherten sich Herrmann, Lesser, Simon Schempp, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Hildebrand mit Top-Acht-Resultaten schon bei der ersten Weltcup-Station die Olympia-Norm. Johannes Kühn und Arnd Peiffer schafften die halbe Norm.