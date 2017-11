Östersund. Vor dem Start in den Olympia-Winter ist Simon Schempp so entspannt wie lange nicht. "Der WM-Titel nimmt mir ein bisschen den Druck", sagt Deutschlands bester Biathlet. Nach vielen gescheiterten Anläufen geht der 29-Jährige aus Uhingen erstmals in seiner Karriere als Einzel-Weltmeister in eine Saison. Auf dem Weg zu den Winterspielen in Pyeongchang im Februar 2018 soll das zum einen Sicherheit geben, aber auch als Ansporn für einen weiteren großen Erfolg gegen Dominator Martin Fourcade dienen.

"Ich werde endlich nicht mehr darauf angesprochen, dass ich bei einem Highlight noch nie eine Einzelmedaille gewonnen habe", sagte Schempp. "Aber trotzdem möchte ich bei Olympia natürlich erfolgreich sein." Bei der WM in Hochfilzen hatte er im Februar Gold im Massenstart geholt und damit eine lange Durststrecke beendet, die ihn selbst am meisten nervte. Zuvor war der Schwabe zwar schon dreimal Weltmeister, doch alle seine Titel hatte er "nur" mit der Staffel (2015) oder Mixedstaffel (2010, 2017) gewonnen.Und was ist in diesem Winter drin? "Ich will sehr konstant starten. Ich bin besser in Form als noch 2016", sagte Schempp vor dem schweren Einzel am Donnerstag (17.15 Uhr/ZDF und Eurosport) in Östersund. Die Mixed-Rennen am Wochenende hatte er noch ausgelassen, den ersten Formtest gibt es deswegen gleich im härtesten und längsten aller Rennen über 20 Kilometer. Ein gutes Omen: In den mittelschwedischen Wäldern war er zum Auftakt 2015 auf Platz zwei gelaufen.