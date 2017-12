Biathlon-Königin Laura Dahlmeier hat es geschafft: Erstmals in dieser Saison lief sie als Sprint-Zweite von Le Grand-Bornand auf das Podest. Die Olympia-Norm schaffte sie als Zweite damit locker. Denise Herrmann verpasst ihr drittes Podium als Fünfte nur knapp.

Le Grand-Bornand. Laura Dahlmeier ist wieder da, wo sie am liebsten ist: auf dem Podium. Zwar noch nicht ganz oben, aber beim letzten Biathlon-Weltcup des Jahres in Le Grand-Bornand lieferte die 24-Jährige erstmals im Olympia-Winter als Sprint-Zweite ein Top-Ergebnis und den ersehnten Befreiungsschlag ab. "Ich bin sehr, sehr happy und freue mich wahnsinnig", sagte die siebenmalige Weltmeisterin, die nach ihrem zähen Saisonstart langsam in Fahrt kommt. Wenig später nahm sie lachend bei der Siegerehrung die Blumen und Medaille für ihren ersten Podestplatz der Saison entgegen. Fehlerfrei musste sie sich am Donnerstag nur der diesmal überragenden zweimaligen Olympiasiegerin Anastasija Kuzmina geschlagen geben. Doch die Slowakin kann sich gewiss sein: Die Dominatorin der Vorsaison wird in der Verfolgung am Samstag alles dransetzen, ihren 18. Weltcuperfolg zu holen. "Es hat ein bisschen gedauert, dass ich in Form gekommen bin. Und ich bin auch noch nicht bei 100 Prozent", meinte Dahlmeier im ZDF. Das tolle Mannschaftsergebnis in den französischen Alpen rundeten Denise Herrmann als Fünfte und Maren Hammerschmidt (1 Fehler) als Neunte ab. Die Männer um Massenstart-Weltmeister Simon Schempp wollen am Freitag (14.14 Uhr/ZDF und Eurosport) im Sprint am liebsten nachziehen.ErgebnisseWeltcup in Annecy/FrankreichDamen, Sprint (7,5 km): 1. Anastasiya Kuzmina (Slowakei) 20:59,6 Min./0 Schießf.; 2. Laura Dahlmeier (Garmisch-Partenkirchen) +33,9 Sek./0; 3. Wita Semerenko (Ukraine) +41,4/0; 4. Lisa Vittozzi (Italien) +50,0/0; 5. Denise Herrmann (Bad Schlema) +50,6/1 ... 9. Maren Hammerschmidt (Winterberg) +1:15,1/1 ... 18. Vanessa Hinz (München) +1:35,3/1; 42. Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) +2:15,0/1; 48. Franziska Preuß (Ruhpolding) +2:19,7/2. Weltcup-Gesamtwertung: 1. Kaisa Mäkäräinen (Finnland) 223 Pkt.; 2. Herrmann 207; 3. Kuzmina 205; 4. Justine Braisaz (Frankreich) 200; 5. Lisa Vittozzi (Italien) 193