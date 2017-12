Mit Startnummer 24 läuft Denise Herrmann zum finalen Schießen auf Stand 24. Sie hofft auf Glück - und hat es. Trotz eines Fehlers erringt die frühere Langläuferin ihren ersten Biathlon-Weltcupsieg und erfüllt damit die Olympia-Norm.

Lob von allen Seiten

Östersund. Viele hielten Denise Herrmann für völlig verrückt, doch nur 19 Monate nach ihrem Wechsel vom Langlauf ist die Umsteigerin sensationell in die Biathlon-Geschichtsbücher gestürmt. "Ich habe vom Sieg geträumt, aber dass es passiert, hätte ich nicht geglaubt. Das ist wirklich unglaublich", sagte die 28-jährige Sächsin nach ihrem Premieren-Triumph im Sprint von Östersund. Am Freitagabend machte sie beim Weltcup in Schweden sogar das krankheitsbedingte Fehlen von Überfliegerin Laura Dahlmeier vergessen und knackte damit gleich im zweiten Einzelrennen der Saison die Olympia-Norm."Wenn man jeden Tag fest daran glaubt und hart daran arbeitet, dann ist so etwas möglich", sagte Herrmann, die trotz eines Schießfehlers gewann. Im recht hohen Sportleralter entschied sie sich 2016 für einen Wechsel der Disziplin - ihr Mut wurde spätestens in ihrem gerade erst zwölften Weltcuprennen in Schweden belohnt. "Es beginnt ja alles mit dem Träumen", sagte Herrmann, die bisher insgesamt erst 25 internationale Biathlon-Rennen absolviert hat.Zweite wurde die Französin Justine Braisaz, die wie die drittplatzierte Ukrainerin Julia Dzyhma fehlerfrei geblieben war. Herrmann zeigte derweil, dass sie in der letzten Zeit viel dazu gelernt hat. Bedacht und konzentriert setzte sie ihre Schüsse, nur der vorletzte der zehn ging daneben. "Für mich war das heute ein wirklich großer Schritt."Lob gab es von allen Seiten. "Es ist erstaunlich, wie schnell die Denise an die Weltspitze gekommen ist. Sie hat sich professionell und sehr fleißig im Schießen verbessert", sagte Bundestrainer Gerald Hönig, dem kurz nach dem Rennen erst die Worte fehlten. "Ich bin schon begeistert. Hut ab, was Denise hier geleistet hat." Franziska Hildebrand wurde fehlerfrei Zehnte und erfüllte damit ebenfalls die Olympia-Norm. Maren Hammerschmidt (2 Fehler) wurde 14., Vanessa Hinz (1 Fehler) 16., Franziska Preuß (2) 41., Karolin Horchler (2) verpasste als 61. die Qualifikation für den Verfolger.Nachdem es bei den Männern im ersten Einzelrennen nicht zu einem Top-Ten-Platz gereicht hatte, wollen die deutschen Biathleten im Sprint am Samstag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) besser abschneiden.ErgebnisseDamen, Sprint (7,5 km), in Östersund1. Denise Herrmann (Bad Schlema) 19:54,8 Min./1 Schießf.; 2. Justine Braisaz (Frankreich) +15,2 Sek./0; 3. Julia Dschima (Ukraine) +19,6/0; 4. Synnöve Solemdal (Norwegen) +24,3/0; 5. Lisa Vittozzi (Italien) +24,5/0; 6. Kaisa Mäkäräinen (Finnland) +26,0/1; 7. Marte Olsbu (Norwegen) +26,5/0; 8. Veronika Vitková (Tschechien) +35,9/0; 9. Dorothea Wierer (Italien) +38,4/1; 10. Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) +40,6/0; ... 14. Maren Hammerschmidt (Winterberg) +50,9/2; 16. Vanessa Hinz (München) +57,9/1; 41. Franziska Preuß (Ruhpolding) +1:35,0 Min./2; 61. Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) +2:11,6/2