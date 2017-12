Der Traum vom Champions-League-Achtelfinale ist ausgeträumt. Zumindest für Borussia Dortmund. RB Leipzig glaubt noch an ein kleines Fußball-Wunder. In den letzten Gruppenspielen in Madrid und gegen Istanbul kämpfen beide um internationale Ziele.

Forsberg-Ausfall

BVB-Glaube gering

Keine Besiktas-Anhänger in Leipzig (dpa) Besiktas Istanbul wird sein letztes Gruppenspiel in der Champions-League bei RB Leipzig am Mittwoch ohne eigene Anhänger bestreiten. Der türkische Club spielt aus Angst vor Ausschreitungen und einem damit verbundenen Ausschluss von Uefa-Wettbewerben in dieser Saison auswärts komplett ohne Anhang. "Wir kommen der Bitte unserer Gäste von Besiktas Istanbul nach und werden zu diesem Spiel, das als Sicherheitsspiel eingestuft wurde, aus Sicherheitsgründen keinen Gästebereich öffnen", teilte RB mit. Damit wird der Gäste-Block zum Heim-Block für RB-Fans.



Schon vor dem Spiel bei der AS Monaco hatte die Besiktas-Clubführung die eigenen Anhänger aufgefordert, nicht ins Stadion zu kommen. Grund ist das Europa-League-Viertelfinale der Vorsaison bei Olympique Lyon. Die Partie war erst 45 Minuten später angepfiffen worden, weil auch Fans von Besiktas an Ausschreitungen mit Feuerwerkskörpern beteiligt waren. Besiktas wurde von der Uefa mit einer zweijährigen Sperre für alle internationalen Wettbewerbe auf Bewährung verurteilt. Kommt es jetzt zu einem Fehlverhalten der Fans, hätte das den Ausschluss Istanbuls zur Folge.

Leipzig/Madrid. RB Leipzig kämpft um das Überwintern in der Champions-League, Borussia Dortmund um seinen guten Ruf. Die vor der Saison vor ihrem Debüt in der Fußball-Königsklasse belächelten Leipziger können am letzten Gruppenspieltag gegen den schon für das Achtelfinale qualifizierten türkischen Meister Besiktas Istanbul (20.45/ZDF und Sky) zwar nicht mehr aus eigener Kraft weiterkommen, haben aber in jedem Fall die Europa-League im kommenden Frühjahr erreicht. Selbst um die müssen die Dortmunder bei ihrem Auftritt bei Titelverteidiger Real Madrid (20.45 Uhr/Sky) bangen. Und um ihren Trainer Peter Bosz, der um seinen Job kämpft.RB Leipzig braucht einen Sieg gegen Besiktas und die Schützenhilfe des AS Monaco in Porto. Bei einem Punktverlust der Portugiesen könnte der Achtelfinaltraum Wirklichkeit werden. Doch bei seiner schwierigen Mission gehen Trainer Ralph Hasenhüttl die Asse aus. Dayot Upamecano (Muskelfaserriss) der beste Innenverteidiger der vergangenen Wochen aus, nun fehlt auch noch Spielmacher Emil Forsberg (Bauchmuskelprobleme).Auch bei Marcel Sabitzer, der in den letzten Wochen unersetztlich bei den Sachsen war, geht er kein Risiko. Der Mittelfeldmann drehte zwar nach seiner Schulterluxation schon wieder locker Laufrunden auf dem Trainingsplatz. Aber ein Einsatz kommt zu früh. "Wir sind froh, dass es in der Reha gut läuft. Aber ob es vor Weihnachten noch was wird, wissen wird nicht", sagte Hasenhüttl. Schwerer könnte die Ausgangslage nach dem 0:4 in der Bundesliga bei 1899 Hoffenheim kaum sein.Der Meisterschaftszweite will die Minimalchance auf das Erreichen des Achtelfinals noch nutzen. "Im Fußball passieren oft auch mal unwahrscheinlichere Dinge", sagte Sportdirektor Ralf Rangnick, der sich trotz Klasse-Bilanz ärgert. "Wenn wir gewinnen, hätten wir zehn Punkte von 18 möglichen, mit dieser Bilanz kommst du eigentlich immer weiter."Mit bisher zwei Zählern des BVB hingegen kommt man nie weiter. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watkze erklärte dennoch: "Wir wollen mit Peter Bosz den Bock umstoßen." Nach zuletzt nur einem Erfolg in elf Pflichtspielen sowie den jüngsten unerfreulichen Nachrichten über die Verletzungen von Mario Götze, Maximilian Philipp (Knie) und Gonzalo Castro (Außenbandriss) scheint der Glaube an eine Trendwende aber eher gering. Selbst in besserer Verfassung gelang es der Borussia in der Vergangenheit nicht, die "Königlichen" vor heimischer Kulisse zu bezwingen. In sechs Partien gab es zwei Remis und vier Niederlagen.