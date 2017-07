Aachen. Maurice Tebbel ließ die Zügel los und riss beide Arme in die Höhe. Nach seiner zweiten fehlerfreien Runde mit Chacco's Son feierte der Debütant im deutschen Springreiter-Team beim CHIO. Mit dem 23-Jährigen aus Emsbüren im Quartett gelang den Gastgebern wie im Vorjahr der Sieg beim Heimspiel in Aachen. "Das ist einfach ein wahnsinniger Moment", kommentierte der junge Mann seine Gala-Vorstellung.

"Vor so vielen Leute in diesem riesigen Stadion hier, und dann zweimal null, damit hätte ich vorher nicht gerechnet", schwärmte der junge Reiter: "Das ist Wahnsinn." Den Sieg perfekt machte Philipp Weishaupt als letzter deutscher Starter. Auf Platz zwei kamen die Teams der USA und der Schweiz. "Ich kann nur ein Kompliment an die ganze Mannschaft machen", sagte Bundestrainer Otto Becker: "Das war eine gemischte Mannschaft mit einem Neuen - das war echt gut.""Maurice ist arsch-cool geritten", lobte Marcus Ehning. "Er hat das super gemacht." Ehning selber zeigte zweimal einen vielversprechenden Auftakt. Der 43-Jährige aus Borken war mit Pret A Tout erster Reiter des Gastgeber-Teams, begann mit einer fehlerfreien Runde, und auch im zweiten Umlauf blieb der dreimalige Weltcupsieger ohne Strafpunkt. Am Nachmittag war Isabell Werth ein klarer Sieg gelungen. Entspannt lachend und winkend ritt die 47-Jährige einen Tag vor ihrem Geburtstag aus dem Dressur-Stadion. Unangefochten gewann die Reiterin aus Rheinberg mit Weihegold den Grand Prix. "Super", lautete ihr erster knapper Kommentar, während sie ihr Pferd tätschelte.