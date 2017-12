Magdeburg. Torfrau Clara Woltering sank enttäuscht zu Boden, ihre Teamkolleginnen winkten zum Abschied emotionslos ins Publikum: Für die deutschen Handball-Frauen ist der Traum von der ersten WM-Medaille seit zehn Jahren frühzeitig geplatzt. Die DHB-Auswahl verlor am Sonntag im Achtelfinale gegen den EM-Vierten Dänemark mit 17:21 (7:11) und ist in der heißen Phase des Heim-Turniers nur noch Zaungast. Vor 4133 Zuschauern in Magdeburg war Xenia Smits mit sechs Toren beste Werferin für das Team von Bundestrainer Michael Biegler, der das Amt an Henk Groener übergibt.

Wir sind an uns selbst gescheitert. Kapitänin Anna Loerper

"Ich kann meine Enttäuschung gar nicht in Worte fassen", sagte Biegler nach der Partie. "Dieses WM-Ergebnis ist jetzt natürlich schlecht. Das hatte ich nicht erwartet." Letztmals Edelmetall bei einer Weltmeisterschaft hatten die deutschen Frauen 2007 gewonnen. Damals gab es ebenso Bronze wie bei der letzten Heim-Endrunde 1997. Vor dem Turnier hatte der Deutsche Handballbund daher das Halbfinale als WM-Ziel ausgegeben. Daraus wird nun nichts."Wir sind alle riesig enttäuscht", sagte die deutsche Kapitänin Anna Loerper. "Wir sind an uns selbst gescheitert. Wir haben eine große Chance vertan." Zwei Tage nach dem desaströsen 23:31 im Gruppenfinale gegen die Niederlande war die deutsche Mannschaft von Beginn zwar wacher, aber am Ende waren die gegnerischen Spielerinnen cleverer.