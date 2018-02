Dublin. Phil Taylor ist jetzt weit weg. Wenn seine Kollegen an diesem Donnerstag in Dublin in die Darts -Premier-League starten, ist das letzte übrige Gründungsmitglied zum ersten Mal nicht mehr dabei. Der 57-jährige Engländer, Rekordsieger, Rekordteilnehmer und 16-maliger Weltmeister, reist im Monat nach seinem Karriereende durch die Welt. Taylor schaut in Melbourne Tennis, genießt Cocktails an den heißen Stränden Australiens und spielt Einladungsturniere in Neuseeland. Seine "Power" muss sich der Darts-Sport nun von anderen Stars holen.

Abstecher nach Berlin Mit dem ersten Spieltag in Dublin beginnt diese Woche die neue Saison der Darts Premier League. Neben den gesetzten Topprofis wie Primus Michael van Gerwen, Weltmeister Rob Cross sowie den Schotten Peter Wright und Gary Anderson setzt der Weltverband PDC 2018 auf ein internationales Feld. So sind beispielsweise der Österreicher Mensur Suljovic, der Waliser Gerwyn Price und der Australier Simon Whitlock dabei. Gespielt wird in der Vorrunde an 15 verschiedenen Orten in Großbritannien, Irland, der Niederlande und erstmals auch in Berlin. Wöchentlicher Spieltermin ist Donnerstag. Halbfinale und Finale steigen am 17. Mai 2018 in "The O2" in London. Nach neun Spieltagen scheiden der Neunte und der Zehnte bei der "Judgement Night" aus der Premier League aus.

Mit dem Auftakt der neuen Spielzeit beginnt rund um das Darts-Board ein neues Zeitalter. "Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich weg bin. Natürlich werden neue Gesichter kommen, ich werde sicher ein Teil des Ganzen sein. Was auch immer ich tun kann, ich werde es tun", kündigte Taylor an. Jetzt ist er weg und die Bühne gehört hauptsächlich dem Niederländer Michael van Gerwen und Englands Weltmeister Rob Cross, die an diesem Donnerstag (ab 20.00 Uhr) in der als Liga ausgetragenen Premier League gleich gegeneinander spielen.Barry Hearn, Chef des Weltverbandes PDC, tut alles, um das Pfeile-Spektakel trotzdem noch attraktiver zu machen: Die Preisgelder werden erhöht, für die WM in London ist mittelfristig weiter ein Umzug in eine größere Halle geplant, zudem soll der Sport immer internationaler werden. Die zehn Spieler der Premier League kommen in diesem Jahr aus sieben Nationen. Der Niederländer van Gerwen, genannt "Mighty Mike", ist das neue Darts-Zugpferd nach Taylors Abtritt. Sein grellgrünes Shirt, sein unerschütterliches Selbstbewusstsein und seine sportliche Dominanz sind markant, van Gerwen polarisiert. "Wenn ich gewinne, ist das normal. Wenn ich verliere, heißt es, dass ich Müll spiele", sagte der Niederländer einmal über sich selbst. Den verpassten WM-Titel hat er weggesteckt. "Ich habe Urlaub gemacht und bin stärker zurückgekommen." Das Masters in Milton Keynes gewann er am vergangenen Sonntag zum Start ins neue Jahr gleich.Abseits von Pfeilen, Taylor und dessen Nachfolgern wurde in den vergangenen Tagen ein anderes Thema immer heißer: Die bevorstehende Abschaffung der "Walk-on-Girls" beim Darts. Die Spieler sollen nach Kritik von TV-Anstalten in Zukunft nicht mehr von den Models bei ihrem Einlauf auf die Bühne begleitet werden, bestätigte ein PDC-Sprecher.