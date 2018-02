Der 1. FC Nürnberg ist mittendrin im Rennen um den Aufstieg. Nach dem wichtigen Erfolg in Berlin will der Club nun gegen Aue nachlegen. Coach Köllner fordert seine Spieler zu Konzentration auf - und die Fans zu mehr Freude und weniger überzogener Erwartungshaltung.

Nürnberg. Der 1. FC Nürnberg will seinen Höhenflug unbeirrt von prominenten Winter-Abgängen fortsetzen und setzt dafür auf die Hilfe der aufstiegshungrigen Fans. Vor dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Freitag (18.30 Uhr) ermahnte Trainer Michael Köllner seine Spieler, sich von sieben ungeschlagenen Partien in Serie und dem zweiten Tabellenplatz nicht blenden zu lassen. Von den Fans erwartet der Erfolgscoach nach mehreren Gesprächen unter der Woche, dass sie das "Märchen" Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auch als solches genießen und von Ungeduld und sogar Unmutbekundungen absehen.In Franken geht die Hoffnung auf ein Ende der Zweitklassigkeit um - mal wieder. Statt blinder Euphorie überwiegt in diesem Jahr aber eine realistischere Erwartungshaltung. Das liegt auch an Köllner und seiner Bodenständigkeit. Zum Thema Aufstieg sagte er der "Sport Bild" in der Woche: "Wir versuchen, uns Tag für Tag dorthin zu entwickeln. Dazu brauchen wir weiter Geduld und die Unterstützung der Fans."25 000 Anhänger erwartet der Club am 21. Spieltag gegen Aue, wenn man sich für die 1:3-Hinspielniederlage rehabilitieren will. Allerdings müssen die Franken auf Abwehrchef Georg Margreitter verzichten. Der Österreicher falle wegen muskulärer Probleme aus, sagte Köllner. Länger werde Margreitter aber nicht fehlen und soll in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren. Neben dem Verteidiger muss der Tabellenzweite auch Flügelspieler Edgar Salli wegen einer Rot-Sperre aus dem Spiel bei Union Berlin (1:0) ersetzen.Den Auswärtssieg in der Hauptstadt will Coach Köllner mit einem weiteren Erfolg "vergolden", wie er sagte. Die jüngste Serie in der 2. Bundesliga gebe Selbstvertrauen, auf den bislang erreichten 37 Punkten könne man sich aber nicht ausruhen. "Es sind noch 42 zu vergeben", stellte der Trainer am Donnerstag klar.Die Weggänge der talentierten Nachwuchsprofis Cedric Teuchert und Patrick Kammerbauer in der zu Ende gegangenen Transferperiode wollte der Coach nicht weiter thematisieren. Teuchert hatte sich schon Anfang Januar dem FC Schalke 04 angeschlossen, Kammerbauer zog es nun kurz vor Ende der Wechselperiode nach Freiburg. Nürnberg hätte die zwei gebürtigen Franken gerne behalten, will nun aber nicht verzagen. "Wir haben genügend Optionen im Team", sagte Köllner nur.Gegen den schwächelnden Tabellen-15. aus Aue soll ein Sieg her. "Wir müssen eine Wucht entwickeln und deren Umschaltspiel unterbinden", forderte Köllner. "Der Gegner hat in zwei Spielen fünf Tore bekommen und wird auf Torsicherung bedacht sein. Wir müssen das Bollwerk bespielen und Lücken reißen."