Das Stadion bebte. Die Stimmung war gigantisch. Doch am Ende blieben die Bayern in Glasgow ganz cool. Auch, weil einer endlich wieder auf der richtigen Position spielt.

Glasgow. Den Helden verließ an diesem Abend nur einmal der Mut. "Arjen, mach' du das." Der Herrscher von Glasgow schwieg, er ließ Taten auf dem Platz sprechen. Javi Martínez, der deutschen Sprache kaum mächtig, war am Dienstagabend der überragende Mann des FC Bayern beim 2:1-Sieg bei Celtic Glasgow. Mit diesem Sieg haben sich die Münchener, bei denen Jerome Boateng gegen Ende muskuläre Probleme hatte, schon vorzeitig für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert und gehen selbstbewusst ins Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag bei Borussia Dortmund.Also sprach Arjen - über Javi: "Er ist unheimlich wichtig für uns. Spielt gute Pässe, macht viele Löcher dicht", beschrieb der der Holländer den Spanier. "Er macht einfach viele Räume zu", meinte Keeper Sven Ulreich, der das Spiel von Martínez von hinten bestens beobachten kann. Martínez, seit 2012 beim deutschen Rekordmeister, kam sich in den vergangenen Monaten oft verloren vor. Kein Wunder, wie Robben erklärte: "Er hat ja oft Innenverteidiger gespielt." Heynckes hatte Martínez damals zu den Bayern geholt und sagt heute: "Er ist einfach ein Mittelfeldspieler. Ich sehe ihn auf dieser Position."Und auf dieser Position dirigierte der 29-Jährige seine Nebenleute im Hexenkessel von Glasgow wie ein Stratege, machte aber auch die Drecksarbeit. Krönung war sein Tor in der 77. Minute. Er haute sich mit dem Kopf in eine Flanke von David Alaba. "So ein Tor machen nur wenige", war Heynckes tief beeindruckt. Es krachte und schepperte. Martínez rauschte mit Nir Bitton zusammen. Blutüberströmt ging der Spanier zu Boden. Schnell getackert, ging es weiter. Für Sekunden zeigte der Held seinen gestählten Körper, als er sein blutverschmiertes Trikot wechselte.Martínez hatte die Bayern doch noch auf die Siegerstraße gebracht, in einem Spiel, in dem sie lange Zeit schon wie der sichere Sieger aussahen. Der erneut starke Kingsley Coman (bei ihm machte sich wieder die lädierte Achillessehne bemerkbar) hatte die Gäste nach einem Missverständnis in der Glasgower Abwehr in Führung gebracht (22.). Celtic war zwar immer mal wieder über den flinken James Forrest gefährlich, aber so richtig brenzlig war es selten. Bis auf die 48. Minute, als Ulreich einen Schuss von Stuart Armstrong hervorragend parierte. "Manches Mal hatten wir schon zu viele Ballverluste", kritisierte Ulreich. Und auch Robben missfiel das. Überhaupt meinte er: "Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel heute." Aber solche Spiele müsse man dann einfach überstehen.Das taten die Bayern dann auch. Dem 1:1-Ausgleich von Callum McGregor, der den Celtic-Park zum Erschüttern brachte, hatten die Gäste schnell das 2:1 entgegengesetzt.Auch Heynckes gefiel nicht alles: "Wir hatten auch Phasen, in denen wir Schwierigkeiten hatten, als der Gegner ein hohes Tempo gegangen ist und gedrückt hat." Aber der väterliche Freund der Spieler verteilte im rauen Herbstwetter von Schottland auch Streicheleinheiten: "Ich finde, dass die Jungs sich richtig reingekniet haben." Allen voran Javi, der Herrscher von Glasgow.