Nach dem Handball-Krimi gegen Slowenien justiert Bundestrainer Christian Prokop seine Mannschaft neu. Abwehr-Boss Finn Lemke wird nachnominiert. Gute Nachrichten kommen vom Handball-Verband.

Handball-Regelbuch Warum gab es Siebenmeter?



Kurz vor Schluss der deutschen Handball-EM-Partie hatten gleich drei Slowenen Paul Drux nach dem 24:25 sechs Sekunden vor dem Ende an der Ausführung des Anwurfs gehindert. Dies ahndeten die litauischen Schiedsrichter nach minutenlanger Auswertung der Videobilder entsprechend der 2016 eingeführten 30-Sekunden-Regel mit Siebenmeter, den Tobias Reichmann zum Ausgleich verwandelte. Werner Guzik, Schiedsrichterwart des Handballbezirks Ostbayern, erklärt, weshalb die Referees regelkonform entschieden haben und der Protest der Slowenen zurecht zurückgewiesen wurde: "Die seit zwei Jahren geltende Regel besagt, dass in den letzten 30 Sekunden eines Spiels die abwehrende Mannschaft das schnelle Weiterspielen des angreifenden Teams nicht unterbinden darf und beim Anwurf mindestens drei Meter Abstand halten muss. Bei Zuwiderhandlung müssen die Schiedsrichter auf Siebenmeter und Rote Karte entscheiden - wie eben am Montag geschehen." (fle)

Wir sind froh, dass wir nun Klarheit haben, hätten es aber auch auf ein Wiederholungsspiel ankommen lassen. DHB-Vizepräsident Bob Hanning

Zagreb. Punkt behalten, Abwehrchef dazugewonnen: Nach dem abgewiesenen Einspruch der wütenden Slowenen und der Nachnominierung von Europameister Finn Lemke schalteten die deutschen Handballer in den Angriffsmodus. "Wir müssen eine Schippe drauflegen", forderte Bundestrainer Christian Prokop am Dienstag vor dem nächsten heißen EM-Duell mit Mazedonien. "Es wird ganz entscheidend sein, dass wir mit Feuer und Herz spielen." Gegen den Tabellenführer der Gruppe C (4:0 Punkte) muss der Titelverteidiger (3:1) am Mittwoch (18.15 Uhr/ARD) im letzten Vorrundenspiel alles auf Sieg setzen, um bei der Europameisterschaft im Medaillenrennen zu bleiben. Dabei soll der zunächst nicht berücksichtigte Abwehr-Boss Lemke helfen.In der Nacht nach dem irren 25:25 gegen Slowenien revidierte Prokop seine vor der EM vieldiskutierte Nominierung und holte den 2,10 Meter großen Hünen für Neuling Bastian Roscheck ins Team zurück. "Ich möchte dem Team mehr Körperlichkeit und Sicherheit in der Abwehr geben", begründete Prokop seinen Sinneswandel. "Der Wechsel ist die völlig richtige Entscheidung. Das ist genau das, was wir vom Bundestrainer erwarten können: Fernab jeglicher Eitelkeiten das zu tun, was für die Mannschaft richtig ist", kommentierte DHB-Vizepräsident Bob Hanning die Personalrochade.Als die Europäische Handball-Föderation den slowenischen Protest gegen die Wertung des dramatischen Spiels am Dienstagmittag abwies, saß Lemke bereits im Flieger von Fuerteventura über Wien nach Zagreb. Dort traf der Abwehrstratege, der sich auf der spanischen Ferieninsel mit seinem Verein MT Melsungen auf die Bundesliga vorbereitete, am Abend im Teamhotel ein. "Ich habe mit Finn gesprochen. Er ist heiß und freut sich total", berichtete Hanning.Das überrascht nicht, ebenso wenig wie das EHF-Urteil. "Für mich ist die Entscheidung folgerichtig, da diese regelkonform war und ist. Wir sind froh, dass wir nun Klarheit haben, hätten es aber auch auf ein Wiederholungsspiel ankommen lassen", sagte Hanning.Reichmann richtete am Dienstag den Blick wieder nach vorn, auch schon Richtung Hauptrunde: "Jetzt gibt es nur noch Endspiele. Mazedonien wird noch mal ein anderes Kaliber. Wir müssen in der Abwehr härter zupacken und vorne cleverer spielen." Auch Prokop sieht erneut Schwerstarbeit auf seine Schützlinge zukommen. Denn Mazedonien spielt - ähnlich wie Slowenien - mit ganz viel Herzblut. "Das ist Handball mit viel Leidenschaft, Einsatz und Kämpferherz", sagte Prokop und fügte hinzu: "Eigentlich sind das auch unsere Tugenden. Die müssen wir bei einer EM aber auch von Beginn an zeigen. Wir müssen es schaffen, mit noch mehr Biss in die Zweikämpfe zu gehen, um im Gruppenendspiel erfolgreich zu sein."

Gruppe ASerbien - Schweden 25:30 Island - Kroatien 22:29Serbien - Island 29:26 Kroatien - Schweden 31:351. Schweden 3 89:82 4 2. Kroatien 3 92:79 4 3. Serbien 3 76:88 2 4. Island 3 74:82 2Gruppe BÖsterreich - Frankreich 26:33 Norwegen - Weißrussland 33:28Frankreich - Weißrussland 32:25 Norwegen - Österreich 39:281. Frankreich 3 97:82 6 2. Norwegen 3 103:88 4 3. Weißrussland 3 80:91 2 4. Österreich 3 80:99 0Gruppe CSlowenien - Deutschland 25:25 Montenegro - Mazedonien 28:29Deutschland - Mazedonien Mi. 18.15 Montenegro - Slowenien Mi. 20.301. Mazedonien 2 54:52 4 2. Deutschland 2 57:44 3 3. Slowenien 2 49:50 1 4. Montenegro 2 47:61 0Gruppe DUngarn - Spanien 25:27 Tschechien - Dänemark 28:27Tschechien - Ungarn Mi. 18.15 Spanien - Dänemark Mi. 20.301. Spanien 2 59:40 4 2. Dänemark 2 59:53 2 3. Tschechien 2 43:59 2 4. Ungarn 2 50:59 0Die drei Erstplatzierten jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein.

Zagreb. Nach dem abgewiesenen Protest gegen die Wertung des 25:25-Unentschiedens gegen die deutschen Handballer erwägt Slowenien den Ausstieg aus der EM in Kroatien. "Was hier passiert ist, sprengt alle Grenzen", sagte der Sekretär des slowenischen Handballverbandes, Goran Cvijic: "Der Verband denkt ernsthaft darüber nach, die EM zu verlassen. Auf der anderen Seite sind wir uns der Folgen für die kommende Generation bewusst."

Zuvor hatte die slowenische Nachrichtenagentur STA berichtet, der Verband habe Beschwerde gegen die Schiedsrichter eingereicht, von denen sich die Slowenen ungerecht behandelt fühlen. Schon nach dem ersten Gruppenspiel gegen Mazedonien (24:25) sei eine ähnliche Beschwerde eingereicht worden.