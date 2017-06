Sotschi. Jetzt freut sich auch Joachim Löw richtig auf den Confed-Cup. "Er ist wie ein Geschenk", sagte der Bundestrainer knapp 23 Stunden vor dem Anpfiff des Auftaktspiels gegen Australien am Montag (17.00 Uhr/ZDF) zu dem umstrittenen Turnier.

Zuversichtlicher Löw

"Weltmeister light"

"Es kribbelt bei uns allen, dass ist ein gutes Zeichen", sagte der Leverkusener Bernd Leno, der im Tor stehen wird. "Ich glaube, die Anspannung wird ein bisschen größer sein als bei einem Spiel in der Champions-League", gestand der 25-Jährige.Löw verbreitete Zuversicht vor dem ersten Ernstfall für sein Mega-Experiment mit vielen unerfahrenen WM-Probanden. "Ich habe ein unheimlich gutes Gefühl, mit dieser Perspektivmannschaft", sagte der Bundestrainer. Er traue seiner hungrigen Boygroup um den schon kultigen Teamsenior Sandro Wagner viel zu, auch wenn gerade zu Beginn vielleicht noch nicht alles rund laufen werde. "Ein Sieg wäre gut, den peilen wir an", sagte Leno, der natürlich zu Null spielen will.Das Abschlusstraining hatte Löw kurzfristig auf den gewohnten Trainingsplatz nebenan verlegt. "19.30 Uhr im Stadion war mir zu spät." Der 57-Jährige wollte lieber zur Anstoßzeit um 18.00 Uhr Ortszeit trainieren.Für Löw ist das sechste Turnier als verantwortlicher Bundestrainer ein spezielles. Der Titelgewinn ist nicht das Ziel, dem wie sonst bei Welt- und Europameisterschaft alles unterordnet ist. "Ich kann unter Wettkampfbedingungen experimentieren", sagte er. Und der Confed-Cup helfe vielleicht, die Ziele in den kommenden Jahren zu erreichen. Der 57-Jährige weiß aber auch, dass Deutschland als Weltchampion mit dem Anpfiff gegen Australien seinem Status möglichst gerecht werden muss.Seine radikale Personalauswahl für das Turnier hat auch in der Heimat die Fans gespalten. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov heißen 42 Prozent der an Fußball interessierten Deutschen Löws Confed-Cup-Kurs nicht gut. Nur 19 Prozent unterstützen diesen voll und ganz. Geringe 13 Prozent der 2050 Befragten schätzen die Chancen auf den Titelgewinn als sehr gut ein. 48 Prozent sehen nur geringe bis sehr geringe Siegaussichten. Gleich zum Start erwartet der Leipziger Turnierneuling Timo Werner "ein ekliges Spiel". Die Australier mit dem Stuttgarter Torwart Mitch Langerak und dem Herthaner Mathew Leckie werden versuchen, "uns mit großer Physis und Härte zu bekämpfen", glaubt Angreifer Werner.Die Australier werden den "Weltmeister light" kaum unterschätzen. Denn die besseren Erfahrungen bei Turnieren hat das DFB-Team gemacht. 2005 gab es zum Auftakt des Confed-Cups in Deutschland einen 4:3-Sieg. 2010 zum WM-Start in Südafrika siegten die Deutschen 4:0. Es waren Initialzündungen in den Karrieren späterer Weltmeister wie Schweinsteiger, Podolski und Mertesacker 2005 oder Müller, Kroos, Khedira und Özil fünf Jahre später. Löw erinnerte seine Kicker in Sotschi noch einmal an die Anfänge dieser Akteure, die zu "Weltstars geworden" seien. Nachmachen lautet die Botschaft an Goretzka, Werner und Co.