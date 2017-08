Fußball-Verbände auf der einen, Ultras auf der anderen Seite: Je mehr Fan-Ausschreitungen es in den vergangenen Monaten gab, desto unversöhnlicher standen sich diese Lager gegenüber. Jetzt macht DFB-Präsident Grindel einen Schritt auf die Ultras zu.

Vielleicht ist das das Zeichen, auf das wir lange gewartet haben. "ProFans"-Sprecher Sig Zelt

Frankfurt/Main. Im Streit um die zunehmenden Fan-Krawalle in deutschen Stadien haben der Deutsche Fußball-Bund und auch ein erster Landes-Innenminister einen großen Schritt auf die umstrittene Ultra-Bewegung zugemacht. Kollektivstrafen für Fußball-Fans, eines der großen Reizwörter in dieser aufgeheizten Debatte, soll es laut DFB-Präsident Reinhard Grindel zumindest vorerst nicht mehr geben."Bis auf Weiteres" wolle man "keine Sanktionen wie die Verhängung von Blocksperren, Teilausschlüssen oder Geisterspielen mehr", sagte Grindel in einer Erklärung. Der DFB werde seinem Kontrollausschuss empfehlen, "bis auf Weiteres darauf zu verzichten, Strafen zu beantragen, die unmittelbare Wirkung auf Fans haben, deren Beteiligung an Verstößen gegen die Stadionordnung nicht nachgewiesen ist".Die Organisation "ProFans" begrüßte diesen überraschenden Vorstoß. "Vielleicht ist das das Zeichen, auf das wir lange gewartet haben", sagte ihr Sprecher Sig Zelt. "Es gibt immer noch Skepsis. Aber wenn es so ein Signal gibt, wollen wir Herrn Grindel gern beim Wort nehmen."Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ging in einem "Sport Bild"-Interview sogar noch weiter und regte an, die von den Ultras so geliebte Pyrotechnik zumindest in bestimmten Bereichen eines Stadions zuzulassen. Bengalos seien "gefährlich, das kann man nicht einfach mal so abfeuern", meinte der SPD-Politiker. "Nun sage ich: Okay, wenn einige Ultras-Gruppen ganz viel Wert darauf legen, Pyrotechnik zu zünden, kann man sich darüber unterhalten, dafür bestimmte Bereiche im Stadion zu schaffen." Aus der Politik gab es sofort Kritik an diesem Vorstoß. "Pyrotechnik hat in unseren Fußballstadien nichts verloren. Daran gibt es nichts zu rütteln", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).Ein Teil des Problems ist jedoch auch: Teile der sogenannten Ultra-Bewegung auf der einen sowie Verbände auf der anderen Seite stehen sich seit Monaten unversöhnlich gegenüber. Die Unterbrechung des Pokalspiels zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC hat die Debatte um Fankrawalle in der Woche des Bundesliga-Starts wieder erhitzt. Experten wie Michael Gabriel von der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) in Deutschland sind der Überzeugung, dass eine Entspannung der Situation "nur gemeinsam mit den Fans und nicht über ihren Kopf hinweg" erreicht werden kann.Genau in diesem Sinne sind auch die Vorstöße von Pistorius und Grindel zu verstehen. Sie wollen mit den schwer zugänglichen Ultra-Gruppen eine Form des Gesprächs aufnehmen. "Es ist Zeit zum Innehalten. Es ist Zeit zum Umdenken", schrieb der DFB-Präsident. "Wir wollen ein Zeichen setzen, um gemeinsam in den Dialog einzutreten." Der DFB ist dafür bereit, zumindest zeitweise auf die Ultra-Forderung nach der Abschaffung von Kollektivstrafen einzugehen. Umgekehrt fordert der Verband von den Ultra-Gruppen aber auch: "Verzicht auf Gewalt."