Frankfurt. Der FC Bayern bestreitet sein DFB-Pokal-Viertelfinale in Paderborn am 6. Februar um 18.30 Uhr. Das Duell wird nur auf Sky übertragen. Stattdessen werden Leverkusen gegen Bremen und Schalke gegen Wolfsburg in der ARD zu sehen sein. Neben Bayern und Paderborn spielen am 6. Februar auch Leverkusen gegen Bremen (20.45 Uhr). Einen Tag später treffen Schalke und Wolfsburg (20.45 Uhr) sowie Frankfurt und Mainz (18.30 Uhr) aufeinander.