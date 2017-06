Turin. Überall Scherben, Gläser, Schuhe und Taschen. Der Platz San Carlo im Zentrum von Turin sollte am Samstagabend eigentlich Schauplatz einer großen Party werden. Doch beim Public Viewing des Champions-League-Finals zwischen dem Heimatclub Juventus Turin und Real Madrid gibt es auf einmal Unruhe - und tausende Menschen rennen in Angst und Panik davon. Sie fallen zu Boden, wissen nicht, wohin, denken an einen Anschlag und treten übereinander, aufeinander. Menschen flüchten sich auf Kioskdächer, suchen Freunde und Kinder, die im Gedränge verloren gegangen sind. Was genau die Ursache für die Panik war - ein Knallkörper, schlicht Lärm -, muss noch geklärt werden.

Am Ende dieser Chaos-Nacht sind es 1527 Verletzte, wie die Präfektur mitteilte. Ein Kind schwebte in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Turin leitete Ermittlungen ein. Auch am Montag wusste noch niemand, was genau passiert war. Vermutlich war während des Spiels - das Juventus mit 1:4 verlor auch eine Absperrung umgefallen, was zu dem Unglück beigetragen haben könnte. Andere erzählen, jemand habe "Bombe" gerufen. "Alle schrien, "lauft weg, lauft weg". Menschen lagen auf dem Boden, es war schrecklich", sagte ein Fan dem TV-Sender Sky.Ein anderer sagte der Zeitung "La Stampa": "Wir sind über die Leute gerannt, die am Boden lagen. Wir haben einigen geholfen, aber die Masse hat gedrückt."Die Präfektur erklärte, die Masse sei von der Angst vor einem Terroranschlag ergriffen gewesen. "Wenn eine Gemeinschaft ein schwaches Nervenkostüm hat, wenn die Angst die Herrschaft übernimmt, reicht ein Nichts, um das auszulösen, was auf dem Platz in Turin passiert ist", schrieb Italiens Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi auf Facebook.