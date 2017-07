Die Testphase ist vorbei, jetzt wird es richtig heiß: Aufsteiger SSV Jahn Regensburg startet am Samstag in Bielefeld in die Zweitliga-Saison, der 1. FC Nürnberg erwartet am Sonntag den 1. FC Kaiserslautern. Wir stellen die Gegner unserer Zweitligsten vor. Wir geben Tipps zu den Stadien, Anfahrtswegen und wissen auch, wo man vor oder nach dem Spiel ein Bierchen trinken kann. Und wir haben auch so manch Kurioses ausgegraben.