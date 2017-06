In seiner Premieren-Saison führt Markus Weinzierl den FC Schalke nur auf Rang zehn. Nach dem enttäuschenden Jahr trennt sich der Club von dem Coach. Nachfolger wird der erst 31 Jahre alte Domenico Tedesco - vom Zweitligisten Aue.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat sich nach einer enttäuschenden Saison von Trainer Markus Weinzierl getrennt. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Neuer Coach bei dem Revierclub wird Domenico Tedesco, der vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue kommt. Der 31-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag. "Wir haben die gesamte Saison auf den Prüfstand gestellt, um die Basis für eine möglichst erfolgreiche kommende Saison für den FC Schalke 04 zu legen", sagte Sportvorstand Christian Heidel.Der 42 Jahre alte Weinzierl hatte den Trainerposten in Gelsenkirchen erst zu Beginn der vergangenen Saison angetreten und beendete die Spielzeit mit dem ambitionierten Club auf dem zehnten Platz. "Das Ergebnis unserer Überlegungen ist, dass wir Veränderungen vornehmen müssen, um die von uns gewollte Entwicklung vorantreiben zu können", sagte Heidel. "Dies beinhaltet auch eine Neubesetzung der Position des Chef-Trainers." Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen.Tedesco hatte in der abgelaufenen Saison den Zweitligisten Erzgebirge Aue vor dem 24. Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz übernommen und mit einer starken Bilanz von 20 Punkten aus elf Spielen auf Rang 14 geführt und vor dem Abstieg gerettet. "Domenico Tedesco verfügt zwar noch nicht über viel Erfahrung im Profibereich, aber er hat uns in den Gesprächen überzeugt, wie er die sportliche Zukunft bei Schalke 04 mitgestalten will", sagte Heidel.Tedesco hatte in Aue eine Ausstiegsklausel, sein Vertrag wurde nach Angaben der Sachsen aufgelöst. Angeblich zahlt der FC Schalke 04 eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich für ihn. "Wie viele andere Vereine setzen wir auf einen ebenso besonders jungen wie auch besonders innovativen Trainer", sagte Heidel.Dank des "sensationellen Erreichen des Klassenerhalts" seien mehrere Bundesligisten auf Tedesco aufmerksam geworden, erklärte der Zweitligist. Daher habe der Coach seine Ausstiegsklausel nutzen können. Der Deutsch-Italiener hatte vor seinem Wechsel nach Aue im Jugendbereich bei der TSG 1899 Hoffenheim und dem VfB Stuttgart gearbeitet. Zusammen mit seinem Kumpel Julian Nagelsmann absolvierte er den Fußballlehrer-Lehrgang und schloss ihn mit 1,0 ab.Weinzierl hatte vor seiner Zeit auf Schalke den FC Augsburg (2012-2016) und Jahn Regensburg (2008-2012) trainiert.