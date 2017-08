Ousmane Dembélé ist beim BVB endgültig Geschichte. Am Montag unterschrieb der Franzose beim FC Barcelona einen Fünfjahresvertrag. Die Lücke im Dortmunder Angriff soll Andrej Jarmolenko schließen.

Erfahrung gefragt

Endlich ausgestanden

Dortmund. Großer Bahnhof für Ousmane Dembélé beim FC Barcelona, schnelle Unterschrift von Andrej Jarmolenko in Dortmund. Noch während dem hochtalentierten Franzosen beim katalanischen Renommierclub von 18 000 Fans ein imposanter Empfang bereitet wurde, präsentierte der BVB seinen Nachfolger. Angesichts der prall gefüllten Vereinskasse fiel der Kauf des angeblich knapp 30 Millionen Euro teuren ukrainischen Nationalspielers leicht. "Andrej ist ein Spieler, den wir schon seit langer Zeit verfolgen und der sowohl auf Vereinsebene als auch in Diensten der ukrainischen Nationalmannschaft für Fußball auf Topniveau steht", kommentierte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.Anders als bei vielen Transfers von Jungprofis in der Vergangenheit setzt der BVB bei dieser Personalie auf Erfahrung. Schließlich ist Jarmolenko bereits 27 Jahre alt. Vor allem seine große Torgefahr weckte das Interesse der Dortmunder. In 339 Pflichtspielen war er beachtliche 137 Mal erfolgreich und bereitete 89 Tore vor. "Ich bin sehr dankbar, dass Dynamo Kiew mir meinen Traum erfüllt hat, zu einem großen europäischen Club wechseln zu dürfen", sagte der in der Ukraine dreimal zum "Fußballer des Jahres" gewählte Außenangreifer.Die Reinvestition der üppigen Einnahmen für Dembélé in Höhe von rund 105 Millionen Euro plus 42 Millionen Euro an möglichen Prämien macht nicht nur aus steuerlichen Gründen Sinn. Verletzungen von Marco Reus und André Schürrle erhöhten den Handlungsbedarf. Zudem soll der erst 18 Jahre alte Christian Pulisic nicht durch Dauereinsätze überfordert werden.Damit ist der in den vergangenen Wochen von vielen Störgeräuschen begleitete Dembélé-Wechsel für den BVB ausgestanden. Der 20-Jährige unterschrieb nach erfolgreichem Medizincheck bei seinem neuen Verein einen Fünfjahresvertrag. Die Präsentation des Stürmers sorgte im Stadion Camp Nou für große Aufmerksamkeit. "Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich schaue mir im Fernsehen die Spiele von Barcelona seit meinem achten Lebensjahr an", sagte der neue Clubkamerad von Superstar Lionel Messi und des deutschen Nationaltorwarts Marc-André ter Stegen.Der siebenmalige A-Nationalspieler Dembélé ist nach dem Brasilianer Neymar, der für 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt ist, der zweitteuerste Spieler der Fußball-Geschichte. Der Kontrakt von Dembélé in Barcelona enthält nach Clubangaben eine festgeschriebene Ablösesumme von 400 Millionen Euro.Die hohe Ablöse setzt Dembélé nach eigenem Bekunden nicht unter Druck: "Der Markt ist einfach verrückt geworden. Wichtig ist, dass ich meine Arbeit auf dem Rasen gut machen." Seinen Einstand wird er am 9. September im Stadtderby Espanyol feiern können.