Moskau. Es ist der Alptraum vieler Bundesliga-Clubs: Sie stellen einen Spieler für den umstrittenen und von einigen nicht einmal ernst genommenen Confederations-Cup ab - und der verletzt sich dann in Russland schwer. Borussia Dortmund musste bei diesem Turnier aus der Distanz verfolgen, wie sein Europameister Raphael Guerreiro nach dem Spiel zwischen Portugal und Russland (1:0) mit Verdacht auf Knöchelbruch in ein Moskauer Krankenhaus gebracht wurde.

Die gute Nachricht für den BVB: Guerreiro hat nur eine schwere Fußprellung davon getragen, er wird den Start der Bundesliga-Saison wohl nicht verpassen. Das bestätigten am Donnerstag sowohl der Verein als auch der portugiesische Verband. Dennoch sorgte der Fall für Verwirrung.Denn Guerreiro selbst schrieb in einem kurze Zeit später wieder gelöschten Internet-Beitrag sinngemäß: Ja, ich habe einen Bruch. Aber der stammt nicht aus dem Spiel gegen Russland, sondern ist schon mehr als drei Monate alt. "Dort habe ich keine Schmerzen. Glücklicherweise habe ich keinen weiteren Bruch an der Stelle, wo ich die Schmerzen verspüre", schrieb er in portugiesischer und französischer Sprache.Sicher ist: Der 23-Jährige fällt für den Rest des Confed Cups aus. Sicher ist auch: Guerreiro wird erst einmal bei seinem Team in Russland bleiben.