London. Für Markus Rehm ist er "ein guter Junge, von dem wir noch eine Menge hören werden". In den Augen von Heinrich Popow kann er "dem ganzen Sport Sex-Appeal verleihen". Und für Friedhelm Julius Beucher ist er "eine wunderbare Granate". Doch unabhängig von der Wortwahl: Für die beiden Stars und den Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) ist Leon Schäfer der kommende Mann der Szene. Und zwar international.

Dass der heute 20-Jährige ein großes Sporttalent ist, war schon vor Jahren absehbar. Schäfer träumte davon, Fußballprofi zu werden. Der linke Flügelstürmer spielte bereits in der Bremen-Auswahl und wurde vom DFB gesichtet. Im Alter von zwölf Jahren musste ihm nach einer Knochenkrebserkrankung der rechte Unterschenkel mitsamt des Knies amputiert werden. Der Traum war zu Ende. "In so einem Moment fällt man erst einmal in Loch, hat Bock auf gar nichts", erzählt Schäfer: "Aber ich habe mich schnell herausgearbeitet. Heute trauere ich dem Fußball nicht hinterher. Ich war ja zum Glück noch recht jung. Da weiß man nicht, wie es sich entwickelt hätte."Funkelnde Augen kriegt er heute nur noch, wenn er den Leverkusener Julian Brandt spielen sieht. Der ist ein Jahr älter, stammt auch aus dem Bremer Kreis und ist heute Nationalspieler: "Dann denke ich. Krass. Cool. Das war auch mein Traum."Doch Schäfer suchte sich schnell einen neuen. Und diesen lebt er jetzt. Und schaffte mit WM-Bronze am Dienstag im Weitsprung die bisherige Krönung. Noch in der Reha sah er erstmals den Prothesen-Springer Markus Rehm, heute Paralympicssieger und Weitsprung-Weltrekordler, "und da hat es mich direkt gepackt". Zum Mentor wurde schließlich Heinrich Popow, der in derselben Klasse wie Schäfer ebenfalls über 100 Meter und im Weitsprung startet.