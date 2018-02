Prag. Eishockey-Altstar Jaromir Jagr ist zu seinem Heimatverein HC Kladno zurückgekehrt. Der 45-Jährige traf am Mittwoch in Tschechien ein und unterschrieb einen Vertrag mit dem Erstligaverein. Jagr besitzt den Club. Im Oktober 2017 hatte er noch einen Einjahresvertrag mit den kanadischen Calgary Flames unterzeichnet, in 22 Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NHL aber nur ein Tor und sechs Assists geschafft. Wegen einer Verletzung stand der Ausnahmespieler allerdings seit dem 31. Dezember nicht mehr auf dem Eis. Für den zweifachen Stanley-Cup-Sieger dürfte die Rückkehr in die Heimat das Ende seiner NHL-Karriere bedeuten.

Die Rückkehr der Sportikone mit den Trikotnummer 68 hat im Nachbarland eine Riesenbegeisterung ausgelöst. "Unser König kehrt nach Tschechien zurück", hieß es beim HC Kladno. Jagr selbst bremst aber die Euphorie. "Ich war einen Monat nicht auf dem Eis, nur einmal zum Herumrutschen", schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Zuletzt hatten ihn Probleme mit dem Knie geplagt. Seinen ersten Einsatz für seinen Verein dürfte er aber am Samstag gegen HC Benatky nad Jizerou haben. "Ich freue mich jetzt darauf, die Saison in Kladno fortzusetzen", erklärte der 45-Jährige. HC Kladno spielt aktuell in der zweiten tschechischen Liga. Jagr ist seit 2011 Haupteigentümer des Vereins.Mit 1921 Scorerpunkten (766 Tore und 1155 Vorlagen) liegt Jagr in der ewigen Bestenliste der NHL auf dem zweiten Platz. Nur Legende Wayne Gretzky hat mit 2857 mehr Punkte auf dem Konto. Bei den besten Torschützen liegt Jagr hinter Gretzky und Gordie Howe auf Rang drei. Insgesamt bringt es der Olympiasieger von 1998 in seiner Karriere auf 1733 NHL-Spiele, nur zwei Akteure konnten in der besten Eishockey-Liga der Welt mehr Einsätze verbuchen. Sein erstes NHL-Spiel absolvierte Jagr am 5. Oktober 1990.