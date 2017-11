Rosenheim. Die Eishockey-Oberliga Süd ist immer für eine kuriose Geschichte gut. Beim Spitzenspiel zwischen dem EC Peiting und den Starbulls Rosenheim schlüpfte der Rosenheimer Stürmer Michael Baindl in eine ungewohnte Rolle. Für ihn ging es im Spielverlauf nicht darum Tore zu erzielen, sondern Gegentreffer zu verhindern. Baindl stand, wie die "Eishockey News" berichtet, rund 37 Minuten zwischen den Pfosten des Rosenheimer Tores.

Als Andreas Feuerecker das zwischenzeitliche 4:0 für die Gastgeber erzielte (23.), verletzte sich Starbulls-Goalie Luca Endres und musste nach Behandlung vom Eis geführt werden. Da die etatmäßige Nummer eins Lukas Steinhauer grippegeschwächt nicht auflaufen konnte, streifte sich Stürmer Baindl kurzerhand die Goalie-Ausrüstung über und stand als Torhüter seinen Mann. Mit dem "Not-Torhüter" im Gehäuse folgte gar der 1:4-Anschlusstreffer durch Thomas Reichel (25.) in Überzahl. Für ein Happy End reichte es allerdings nicht, am Ende stand ein deutliches 8:2 zugunsten der Gastgeber auf der Anzeigetafel. "Ich habe mich reingestellt, weil ich der Mannschaft helfen wollte", sagte Baindl auf Nachfrage, wie es zu dieser Entscheidung gekommen sei. "Die Jungs haben das vor mir auch ganz gut gemacht danach. Von dem her war das ganz okay", zitiert die "Eishockey News" den gelernten Stürmer.