Mannheim. Die Adler Mannheim haben auf die unbefriedigende Eishockey-Saison radikal reagiert und die komplette sportliche Führung freigestellt. Manager Teal Fowler, Cheftrainer Sean Simpson und Co-Trainer Colin Müller müssen gehen. "Nach den enttäuschenden Auftritten und den jüngsten Ergebnissen sehen wir uns zu einem Neuanfang im Bereich der Sportlichen Führung verpflichtet", begründete Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp die Trennung in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung. Bis zum Ende der Saison soll Bill Stewart die Verantwortung übernehmen. Er war bis Oktober der Trainer bei DEL-Konkurrent Straubing. Ex-NHL-Profi Jochen Hecht bleibt Co-Trainer in Mannheim.