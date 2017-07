Die englische Premier League befürchtet, dass der Brexit die Verpflichtung ausländischer Fußballprofis erschwert. Der nationale Fußballverband FA sieht genau darin eine Chance. Er hofft, dass der EU-Austritt für die Nationalelf von Vorteil sein wird.

London. Der Ausgang der Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union ist nicht abzusehen. Dass der EU-Austritt Konsequenzen für den englischen Fußball haben wird, steht indes jetzt schon fest. Strittig ist allerdings, ob die Folgen des Brexits eher positiver oder negativer Natur sein werden. "Die Regulierung der Arbeitserlaubnis nach dem Brexit wird einen dramatischen Einfluss auf den englischen Fußball haben", sind sich die Sportanwälte Jake Cohen und Carol Couse sicher.In der Premier League ist man deshalb besorgt. Clubbesitzer in Englands höchster Spielklasse fürchten Hindernisse bei der Verpflichtung ausländischer Profis. Schon im März, unmittelbar nachdem die britische Premierministerin Theresa May den Abschied ihres Landes aus der EU formal verkündet hatte, kamen die 20 Vereinsbosse zusammen.Stellvertretend für alle Clubs richteten die Inhaber von West Ham United und Stoke City einen Aufruf an die Politik. David Gold und Peter Coates, die zu den einflussreichsten Clubbesitzern der Liga gezählt werden, riefen die Regierung auf, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der englische Fußball vor einem möglichen Brexit-Schaden bewahrt werden kann.Gold und Coates forderten in der britischen Tageszeitung "The Independent", die Bewegungsfreiheit internationaler Topspieler müsse geschützt werden. Bisher kann jeder Fußballer aus einem europäischen Land uneingeschränkt für jeden Premier-League-Verein spielen. Wer hingegen aus einem Land außerhalb der EU stammt, braucht eine Arbeitserlaubnis und dafür wiederum die Zustimmung des nationalen Fußballverbands FA. Voraussetzung für die Genehmigung ist, dass der Profi - vereinfacht gesagt - ein etablierter Nationalspieler ist.Eine solche Regelung - so befürchten die britischen Clubs - könnte nach dem Brexit auch für Profis aus EU-Ländern gelten. Dies würde nach Ansicht der Vereinsbosse einen Nachteil gegenüber der europäischen Konkurrenz bedeuten.