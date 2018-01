Lausanne. Das Internationale Olympische Komitee wird zu den Spekulationen um die Nicht-Berücksichtigung russischer Topathleten für die Olympischen Winterspielen derzeit keine Stellung nehmen. "Um die Rechte der Beteiligten zu schützen, kann das IOC keine Einzelfälle kommentieren, sondern wird die Einladungsliste zu gegebener Zeit mitteilen", hieß es am Dienstag in einer IOC-Statement.

In Russland war bekannt geworden, dass einheimische Sporthelden wie Biathlet Anton Schipulin, Shorttracker Viktor Ahn und Skilangläufer Sergej Ustjugow nicht auf der Einladungsliste für die am 9. Februar beginnenden Winterspiele stehen. Auch die Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Xenia Stolbowa und der Dritte der Eistanz-EM, Iwan Bukin, seien nicht eingeladen, teilte der russische Eiskunstlaufverband in Moskau mit. Ein Dopingvergehen der Athleten liegt bislang nicht vor.Das IOC veröffentlichte die Grundsatz-Erklärung der ehemaligen französischen Sportministerin Valerie Fourneyron, die der unabhängigen Prüfbehörde Ita vorsteht. Die Ita arbeitet an der Einladungsliste für russische Athleten. Man wollte damit "sicherstellen, dass nur saubere russische Athleten zu den Olympischen Winterspielen eingeladen werden", hieß es von der Französin. "Indem wir uns alle verfügbaren Beweise genau ansahen, wollten wir absolut sicher sein, dass es keinen Zweifel gegen einen der Athleten gab, die eingeladen wurden."Nicht auf der Einladungsliste für Olympia zu stehen, "bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein Athlet gedopt habe", führt sie weiter aus. Das IOC stellte aber klar, dass es möglicherweise noch weitere Untersuchungen und Anti-Doping-Verfahren gegen eine Reihe von Athleten geben könnte, die nicht für Olympia eingeladen wurden.