Neu-Isenburg. Ausgerechnet der für seinen "Mach et, Otze!"-Spruch berühmt gewordene Erich Rutemöller und der beim VfB Stuttgart geschasste Hannes Wolf haben in diesem Jahr die Trainerpreise des DFB abgeräumt. Wolf wurde bei der Abschlussveranstaltung des 64. Fußballlehrer-Lehrgangs als "Trainer des Jahres 2017" ausgezeichnet, Rutemöller für sein Lebenswerk geehrt. "Wir sind uns bewusst, dass die Auszeichnung von Hannes Wolf zu einem untypischen Zeitpunkt erfolgt", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Montagabend in Neu-Isenburg. "Er erhält den Trainerpreis, weil wir von ihm und seiner Arbeit überzeugt sind."

Der 36 Jahre alte Wolf hatte im vergangenen Sommer den VfB zurück in die Bundesliga geführt, musste aber am 28. Januar angesichts der Abstiegsgefahr gehen. "Es ist fantastisch. Das ist eine Anerkennung für unsere Arbeit in den vergangenen Jahren. Ich freue mich riesig, dass das auch von offizieller Seite gewürdigt wird", sagte Wolf. Mit dem BVB war der gebürtige Bochumer 2014 und 2015 deutscher B-Jugend-Meister und 2016 A-Jugend-Meister geworden. Vor Wolf hatten Horst Hrubesch, Thomas Tuchel, Hermann Gerland, Christian Streich, Norbert Elgert, Maren Meinert, Markus Kauczinski und Julian Nagelsmann den Preis erhalten.Mit dem 73 Jahre alten Rutemöller verbindet die Fußballszene vor allem einen Spruch: "Mach et, Otze!" Rutemöller segnete damit 1991 als Trainer des 1. FC Köln eine unfaire Aktion von Frank Ordenewitz ab. Geschmälert wurde die Lebensleistung von Rutemöller, der viele Jahre Chefausbilder an der Trainerakademie war, dadurch nicht. Rudi Völler, der frühere Teamchef der Nationalmannschaft, sprach als Laudator von "vier abenteuerlichen Jahren" an der Seite Rutemöllers und würdigte den Geehrten als wahren internationalen Botschafter für den deutschen Fußball. "Wenn heute einer in der Nationalmannschaft dreimal angeschossen wird und hat dann zufällig ein Tor gemacht, ist er sofort ein Botschafter des deutschen Fußballs."