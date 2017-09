Düsseldorf. Zwei alte Bekannte und ein Neuling fiebern dem Startschuss in der Europa-League entgegen. Der 1. FC Köln und Hertha BSC kehren mit einer langen Europapokal-Geschichte auf die internationale Bühne zurück. 1899 Hoffenheim freut sich nach der gescheiterten Qualifikation für die Champions-League auf den ersten Auftritt in Europa. Alle drei Bundesligisten treffen dabei im ersten Spiel am Donnerstag auf den wohl jeweils stärksten Gruppengegner. Die Kölner gelten beim FC Arsenal (21.05 Uhr/Sport1) als krasser Außenseiter. Hoffenheim trifft auf Sporting Braga (19/Sky) , Hertha BSC spielt zuerst gegen den spanischen Vertreter Athletic Bilbao (21.05 Uhr/Sky) .

Vor dem ersten Europapokal-Auftritt seit 25 Jahren müssen die Kölner ihren Liga-Fehlstart mit drei Niederlagen in Serie aus den Köpfen bekommen. Doch in London trifft der Liga-Tabellenletzte auf einen der stärksten Gegner im Wettbewerb mit den deutschen Weltmeistern Per Mertesacker und Shkodran Mustafi. Mesut Özil wird dagegen wie der Ex-Gladbacher Granit Xhaka geschont. Dennoch herrscht eine gewisse Vorfreude im Team. "Wir können in Selbstmitleid verfallen oder jede Aufgabe als Chance sehen", meinte FC-Trainer Peter Stöger. Chancenlos sieht der Österreicher seine Mannschaft beim 13-maligen englischen Meister nicht. "Wir wollen dort gewinnen, sonst bräuchten wir gar nicht hinzufliegen", sagte Stöger. Unterstützt werden soll das Kölner Team von mehr als 10 000 Anhängern.Die Berliner Anhänger sind vom Europapokalauftritt ihrer Hertha weniger elektrisiert. Einen Tag vor dem Gastspiel von Athletic Bilbao läuft der Ticket-Vorverkauf für das erste Gruppenspiel der Hertha in der Europa-League seit acht Jahren schleppend. "Wir wissen, dass nicht so viele Zuschauer kommen werden. Das müssen wir akzeptieren. Berlin ist so", sagte Trainer Pal Dardai.Uneingeschränkte Freude herrscht bei Hoffenheim. Nach dem Sieg gegen Bayern München fiebert die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann der Partie gegen den Tabellenneunten der portugiesischen Liga entgegen. Die verlorenen Spiele gegen Liverpool um den Einzug in die Königsklasse seien aus den Köpfen. Nagelsmann betonte, die Europa-League passe vom Wettbewerb her besser: "Da können wir uns alle optimal entwickeln und verbessern." Neben Braga trifft der Vorsaison-Vierte noch auf den türkischen Club Basaksehir Istanbul und den bulgarischen Serienmeister Ludogorez Razgrad. "Das gilt für alle drei: Es sind nicht die klangvollsten Namen, aber alles sehr unbequeme, unangenehme Gegner."