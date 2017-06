Dortmund. Plan A ist hinfällig. Nach dem gescheiterten Wechsel des vermeintlichen Wunschkandidaten Lucien Favre vom OGC Nizza muss sich Borussia Dortmund weiter nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel umsehen. In unmissverständlichen Worten erklärte der französische Fußball-Erstligist am Freitag die Verhandlungen mit dem BVB für beendet: "Diese Entscheidung ist eindeutig und unumstößlich. Sie wurde Borussia Dortmund mitgeteilt. Und natürlich hat auch Lucien Favre sie verstanden und akzeptiert."

Nizza nicht gesprächsbereit

Alle Versuche von Favre, die Freigabe zu erhalten, waren vergeblich. Nizza fand es "legitim, dass diese Chance das Interesse von Lucien Favre weckt", verwies aber auf den bis 2019 laufenden Vertrag mit dem Schweizer Fußball-Lehrer und auf den hohen Zeitdruck bei der eigenen Suche nach einem neuen Coach im Falle eines Favre-Wechsels: "Das sportliche Interesse steht für das Nizza-Management immer über dem finanziellen Aspekt. Da der Trainingsstart am 19. Juni zu nahe ist, wünscht der Verein keine weiteren Verhandlungen mehr."Mit ähnlichem Tenor äußerte sich Reza Fazeli. "Es stimmt nicht, dass Lucien Favre Dortmund abgesagt hat. Aber Nizza war nicht mehr gesprächsbereit. Das haben wir akzeptiert", sagte der Favre-Berater der dpa: "Das Thema ist definitiv erledigt." Favre will sich in den nächsten Tagen noch einmal persönlich zu dem Thema äußern.Die französische Sportzeitung "L'Équipe" brachte mit Giovanni van Bronckhorst einen weiteren Kandidaten ins Spiel. Der ehemalige niederländische Nationalspieler hatte Feyenoord Rotterdam gleich in seinem ersten Jahr als Chefcoach zum Meistertitel geführt. Naheliegender scheint jedoch eine Verpflichtung von Landsmann Peter Bosz zu sein, der beim Europa-League-Finalisten Ajax Amsterdam sein Geschick im Umgang mit Talenten unter Beweis gestellt hat. Darüber hinaus werden Peter Stöger (1. FC Köln) und Paulo Sousa (noch AC Florenz) als mögliche Tuchel-Nachfolger gehandelt.