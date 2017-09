Augsburg. Wirbel um Daniel Baier bleibt dem FC Augsburg diesmal erspart. Nach seiner obszönen Geste und seiner Sperre wird der Kapitän der Fuggerstädter das Gastspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nur im Fernsehen mitverfolgen - und seiner "Mannschaft die Daumen drücken", wie Baier versicherte. Trainer Manuel Baum muss sich nach dem besten Saisonstart der Vereinshistorie mit zehn Punkten aus fünf Bundesligaspielen hingegen mit der Fahndung nach einem Ersatz für seinen Taktgeber beschäftigen.

"Es gibt mehrere Optionen, wir haben ein gut besetztes Mittelfeld", sagte Baum. Die Besetzung der Schlüsselregion vor der Abwehr ergebe sich "mit dem endgültigen Plan, den wir uns zurechtlegen. Wir haben einen guten und breiten Kader, und es wird immer mal wieder passieren, dass wir Spieler ersetzen müssen."Baum wird mehrere Varianten durchspielen. Der langjährige Stuttgarter Rani Khedira könnte aus der Dreierkette nach vorne rücken. Oder Baum setzt auf einen Kandidaten wie Ja-Cheol Koo oder Gojko Kacar. Die Frage nach dem Interimskapitän für den nach seinem Aussetzer beim 1:0 gegen RB Leipzig für eine Partie gesperrten Baier erübrigt sich. In der Rangfolge rückt Stürmer Alfred Finnbogason nach.Das Reizthema Baier ist für Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl nun auch beendet. Der RB-Coach akzeptierte die Entschuldigung von Baier. "Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass es auch ehrlich gemeint und die Reue dabei war", sagte der 50 Jahre alte Österreicher am Freitag in Leipzig: "Dementsprechend nehme ich die Entschuldigung an."