Liverpool. Für einen Moment wünschte sich Jürgen Klopp, er wäre kein Fußballtrainer geworden. "Man kann das Spiel auf zwei Arten sehen - als Trainer oder als Fußballfan", scherzte der Coach nach dem spektakulären 4:3 seines FC Liverpool gegen Manchester City am Sonntag. "Ich sehe es wirklich lieber als Fußballfan. Was für ein Spiel!" Vor allem die Schlussphase hatte ihn Nerven gekostet. Doch der Sieg brachte ihm und seinem Team viel Respekt ein. Kollege Pep Guardiola blieb trotz der ersten Premier-League-Niederlage der Saison für seine Mannschaft gelassen.

Alex Oxlade-Chamberlain (9.), Roberto Firmino (59.), Sadio Mané (61.) und Mohamed Salah (68.) hatten die Tore für die furios aufspielenden "Reds" erzielt. "Nicht viele andere Premier-League-Teams haben die Energie und das Tempo, so zu spielen wie Liverpool, oder die Spieler, die City bestrafen, wenn sie eine Chance haben", schwärmte der frühere LFC-Profi Danny Murphy beim Sender BBC. Auch andere Fußball-Experten und Medien überschlugen sich mit Lob. "Das ist eine sehr starke Ansage", sagte Klopp mit Blick auf Philippe Coutinhos Abgang zum FC Barcelona.Allerdings musste der Coach in der Nachspielzeit noch zittern. Bernardo Silva (84.) und Klopps früherer Dortmunder Spieler Ilkay Gündogan (90.+1) machten es am Ende noch mal spannend. "Dieses knappe Resultat haben sie sich verdient", gab Klopp zu, "aber wir hätten genauso gut 4:1 gewinnen können." Der FC Liverpool hat als Dritter noch 15 Punkte Rückstand auf die Cityzens, doch der Auftritt vom Sonntag lässt einige bereits träumen.