Liverpool. Nach dem erneut frühen Pokal-Aus droht Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool die nächste Saison ohne Titel. Das 2:3 gegen West Bromwich Albion war ein weiterer Rückschlag für den deutschen Trainer. "Das ist ein schlechtes Gefühl", gestand Klopp, nachdem er im FA Cup zum dritten Mal in Serie in der Runde der letzten 32 gescheitert war. In der Liga haben die Reds bereits 18 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester City. Die letzte echte Chance auf einen Titel bleibt nun die Champions-League, in der Klopps Elf im Achtelfinale auf den FC Porto trifft. Beim 2:3 hatte es Mohamed Salah (78.) mit seinem Anschlusstor noch einmal spannend gemacht, nachdem die Partie bereits entschieden schien. Ein Doppelpack von Jay Rodriguez (7./11.) und ein Eigentor von Joel Matip (45.+2) hatten die Reds nach der Führung von Roberto Firmino (5.) geschockt.