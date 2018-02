Augsburg. Der FC Augsburg hat sich ohne den verletzten Topstürmer Alfred Finnbogason in Torlaune gezeigt und den Sprung von Eintracht Frankfurt auf den zweiten Tabellenplatz verhindert. Nach dem Ärger um den aussortierten Daniel Opare gewannen die Schwaben am Sonntag im Duell zweier Überraschungsteams in dieser Spielzeit mit 3:0 (1:0). Ja-Cheol Koo (19. Minute), Michael Gregoritsch mit seinem neunten Saisontor (76.) und Marco Richter (89.) sorgten vor 27 188 Zuschauern für den verdienten Augsburger Erfolg.

Die Hessen kassierten drei Tage vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Mainz erst die zweite Auswärtsniederlage der Saison. Augsburg rückte als Siebter bis auf zwei Punkte an die Frankfurter heran."Mein Tor war die Vorentscheidung. Es ist schön, heute zu treffen und zu gewinnen. Es war wichtig. Wir wussten, wie wir Frankfurt zu bespielen haben. Wir waren von der ersten Minute an aggressiv", sagte Gregoritsch. Von einem "gebrauchten Sonntag" sprach dagegen Frankfurts Timothy Chandler: "Wir kamen gar nicht aus dem Tritt. Es kam kein Spielfluss auf. Wir haben nichts gemacht, was wir uns vorgenommen haben." Das Augsburger Team von Trainer Manuel Baum zeigte sich unbeeindruckt von den Ausfällen der verletzten Leistungsträger Alfred Finnbogason und Jeffrey Gouweleeuw sowie dem Zerwürfnis mit Opare. Der Außenverteidiger aus Ghana soll sich einen neuen Club suchen.Vom Start weg hatten die Schwaben die besseren Möglichkeiten und Koo schloss technisch versiert und mit viel Übersicht zu seinem zweiten Saisontor ab. Bis zur Pause tat sich nicht viel und die Augsburger Abschlussschwäche setzte sich nach dem Wechsel fort. Kovac brachte Marco Fabián nach langer Verletzungspause im Zuge einer Bandscheibenoperation erstmals in dieser Saison (67.). Doch die Augsburger um den starken Abwehrchef Martin Hinteregger ließen jedoch wenig zu. Nach Kopfballvorlage von Caiuby erhöhte Gregoritsch sehenswert auf 2:0. Und es kam noch schlimmer für die Eintracht: Richter traf mit seinem ersten Bundesliga-Tor im zweiten Spiel noch zum 3:0.