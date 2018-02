Felix Loch ist dem Sieg so nah, doch dann verdirbt er sich durch einen Fehler das olympische Rodel-Gold in Pyeongchang. Einer der Profiteure ist Teamkollege Johannes Ludwig. Er holt Bronze.

Pyeongchang. Nach der Zieldurchfahrt blieb Felix Loch in sich zusammengesunken einige Sekunden lang sitzen und musste getröstet werden. Durch einen schweren Fahrfehler hatte der Ausnahme-Rodler am Sonntag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang seinen sicher geglaubten Gold-Coup verpatzt. Statt sich zum dritten Mal nacheinander als Einzel-Olympiasieger küren zu lassen, war der 1,91 Meter große Athlet nach Platz fünf im Olympic Sliding Centre nur noch ein Häufchen Elend. "Felix hätte bloß grad' nach unten fahren müssen", meinte sein Vater und Cheftrainer Norbert Loch. "Da muss man ihm einfach nur zur Seite stehen, so etwas kann mal passieren. Er hat sein Gold einfach nur weggeschenkt."Im Zielraum jubelte indes Olympia-Debütant Johannes Ludwig, der durch Lochs Fehler noch Bronze holte. "Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat. Ich bin sprachlos, dass es gereicht hat. Es ist schade für ihn, aber Felix hat schon soviel erreicht im Leben", sagte der Oberhofer. "Johannes hat sich das Bronze wirklich erfahren in einem spannenden Rennen", meinte Cheftrainer Norbert Loch. Olympiasieger wurde der Österreicher David Gleirscher vor dem US-Amerikaner Chris Mazdzer. "Ich habe nicht geglaubt, dass Felix so etwas passiert", meinte Gleirscher.Trotz der Riesenenttäuschung will Loch bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking weitermachen. "Darüber brauchen wir nicht reden, mit 28 habe ich schon noch ein paar Jahre vor mir", sagte der gescheiterte Topfavorit im Deutschen Haus. "Da wird man mich in vier Jahren in Peking auf jeden Fall wieder sehen", versprach er."Großen Respekt, dass du trotz dieses letzten Laufs zu uns ins Deutsche Haus gekommen bist", twitterte Team Deutschland. "Ich bin immer noch extrem enttäuscht, es gibt auch schlimmere Sachen. Ich freue mich jetzt, wenn es nach Hause geht zur Familie", meinte Loch und erwies sich erneut als fairer Sportsmann. Dass Ludwig als Einzel-Bester nun auch im Teamwettbewerb antritt, daran ließ Loch keinen Zweifel. "Das ist bei uns ganz normal, dass der Beste dann auch im Teamwettbewerb fährt. Ich freue mich natürlich für ihn", sagte der dreimalige Olympiasieger aus Berchtesgaden und drückt seinem Teamkollegen die Daumen: "Jetzt im Team schaut es für ihn ja auch nicht so schlecht aus, dass er dann mit zwei Medaillen heimfährt."Groß war die Enttäuschung am Sonntagnachmittag auch im Pressather Ortsteil Riggau: Dort verfolgte die Schwester von Felix Loch, Susanne Reindl, mit ihrer ganzen Familie und Freunden den dritten und vierten Lauf. Nach einiger Zeit wich aber auch in der nördlichen Oberpfalz der Frust. Jetzt haben auch sie schon 2022 im Visier.